ВСУ бежали со своих позиций под Новомихайловкой и Георгиевкой в ДНР

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Украинские военные бежали со своих позиций под Новомихайловкой и Георгиевкой в ДНР. Об этом рассказал советник главы региона Ян Гагин.
«Под Новомихайловкой противник побежал сразу с двух направлений, оставив на позициях лишь тяжелораненых и тела погибших сослуживцев. Несколько позиций оказались брошенными и под Георгиевкой», - цитирует ТАСС Гагина.
Он добавил, что на одной из позиций, брошенной ВСУ, было обнаружено стрелковое оружие разного калибра. При этом Гагин отметил, что украинские военные на данном направлении экономили снаряды и сильно уменьшили артиллерийские обстрелы. Вместо этого они наносили удары с помощью беспилотников.
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