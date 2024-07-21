Пленный боец ВСУ объяснил «побег» военных из Красногоровки отсутствием отпусков

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Украинские солдаты покидают Красногоровку в ДНР из-за усталости и прожолжительного нахождения на фронте, сообщил ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кургак.
«Все уже устали. Многие воюют много времени без отпусков и увольнительных», – заявил он.
По утверждению пленного, многие военные Украины в Красногоровке «бросают и оружие и бегут». Боец ВСУ также заявил, что в рядах мобилизованных в данном населенном пункте присутствуют тяжело болеющие люди.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка.
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Александр Климов