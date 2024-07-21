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Замкомбрига ВС РФ: Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена

21 июля 2024, 05:38
Замкомбрига ВС России: Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена

Замкомбрига ВС России: Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена

Бойцы Вооруженных сил РФ практически полностью освободили Красногоровку на северо-западном направлении от Донецка, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Мамай, передает ТАСС.
По его словам, операция по освобождению населенного пункта почти полностью завершена.

Замкомбрига добавил, что зачистка города от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) осложнена наличием большого количества местного населения.



Ранее стало известно, что российские бойцы освободили населенный пункт Бердычи в ДНР.

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Пленный боец ВСУ объяснил «побег» военных из Красногоровки отсутствием отпусков
Боец ВСУ Кургак: военные покидают Красногорвку из-за отсутствия отпусков
21 июля 2024, 05:56

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские солдаты покидают Красногоровку в ДНР из-за усталости и прожолжительного нахождения на фронте, сообщил ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кургак.
«Все уже устали. Многие воюют много времени без отпусков и увольнительных», – заявил он.

По утверждению пленного, многие военные Украины в Красногоровке «бросают и оружие и бегут». Боец ВСУ также заявил, что в рядах мобилизованных в данном населенном пункте присутствуют тяжело болеющие люди.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка.

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#всу
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#солдаты
#днр
#украина
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Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе
21 июля 2024, 04:06

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в Киеве, передает РИА Новости, ссылаясь на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно ресурсу, тревога в украинской столице прозвучала в 02:46 (время совпадает с московским).

Ранее воздушная тревога была объявленана всей территории Украины. В Одессе в ночь на 15 июля произошли взрывы. Спустя час после ракетного удара в городе продолжалась серия взрывов с последующей детонацией.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#воздушная тревога
#одесса
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В США оценили вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ готовят контрнаступление, но им не хватит оружия
20 июля 2024, 23:04

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат совершать подготовку к контрнаступлению, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Эксперт, оценивая вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ, подчеркнул, что украинские военные будут совершать контратаки «до последнего момента». По его мнению, Киев намерен использовать любое оружие, однако он столкнется с его нехваткой.

Ранее издание ABC News сообщало, что ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для ВСУ.

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Гладков: В Белгородской области нашли более ста суббоеприпасов
20 июля 2024, 22:18

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

После обстрелов со стороны ВСУ Белгородской области на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов. Жителей просят не приближаться к опасным предметам и немедленно сообщать о таких находках в оперативные службы.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что около ста боеприпасов, известных как «колокольчики» были найдены сапёрами и спасателями всего за несколько дней. Гладков убедительно попросил местных жителей, особенно детей, не приближаться к опасным предметам и, тем более, не трогать их.

Как рассказал руководитель областной администрации, следует немедленно позвонить по номеру экстренной службы и сообщить оператору точное место находки, описание найденного предмета и контактный номер телефона. Это позволит сапёрам и взрывотехникам оперативно отреагировать на опасность. По возможности необходимо оградить опасное место и не подпускать туда детей.

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#белгородская область
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Эксперт Меркурис предрёк приближение последней кульминационной битвы на Донбассе
20 июля 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Diy13

В ближайшее время может произойти финальная битва за Донбасс, которая станет кульминацией украинского конфликта. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он отметил, что основные украинские оборонительные позиции начинают разрушаться. Сопротивление частей ВСУ неуклонно ослабевает. Аналитик предположил, что тяжёлые бои на Донбассе будут продолжаться ещё три или четыре месяца, а затем, когда российские войска займут ещё большее количество населённых пунктов, там начнётся решающая битва.

По словам Меркуриса, в последнее время появляется всё больше информации о дезорганизованности в рядах ВСУ. Дело в том, что измотанные украинские солдаты всё меньше хотят, да и просто не могут сражаться с той же интенсивностью, что прежде. ВСУ просто не способны уже сдерживать натиск российских войск. С любой стороны, ситуация для Киева на фронте очень плохая, заключил эксперт.

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#донбасс
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Сальдо: Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен
20 июля 2024, 16:44

Фото: сайт Кремля

На Херсонском направлении военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своём телеграм-канале глава региона написал, что Днепр для украинских боевиков превратился в границу между жизнью и смертью. Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат, которых раз за разом отправляли в бессмысленные и самоубийственные атаки на левобережье херсонщины, где все они сложили головы, отметил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что сами украинские солдаты уже понимают всю тщетность наступательных действий командования ВСУ на Херсонском направлении, поэтому всё чаще предпочитают сдаваться в плен, чтобы остаться в живых.

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#всу
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#владимир сальдо
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ВСУ отозвали самолеты и вертолеты с Купянского направления
20 июля 2024, 15:04

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ практически отказались от задействования самолетов и вертолётов на Купянском направлении. Об этом российский боец с позывным Паук рассказал изданию РИА Новости.
По его словам, на такой шаг украинское командование пошло из-за российских систем ПВО.

Примечательно, что около шести месяцев назад противник активно использовал пилотируемую авиацию на этом участке фронта. Однако все летательные аппараты были успешно поражены зенитными войсками ВС РФ, что вынудило ВСУ сократить использование техники такого вида.

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#всу
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#сво
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Украина опубликовала доказательства преднамеренных ударов по сотрудникам МЧС
20 июля 2024, 14:50

Фото: istockphoto/DmyTo

17 июля российские спасатели дважды попали под атаку беспилотников в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Теперь Украина опубликовала в интернете видеозапись этих ударов, что станет очередным доказательством преступлений Киева для Международного суда ООН.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Первая атака на пожарный автомобиль произошла, когда спасатели прибыли на тушение загоревшегося автомобиля, который также запылал ранее от сброса беспилотника. Второй атаке машина подверглась, когда машина МЧС ехала обратно в пожарную часть. В ведомстве подчеркнули, что противник прицельно сбрасывал боеприпасы с дронов, стараясь попасть именно по спасателям.

В МЧС ДНР констатировали, что ВСУ, не умея достичь успеха в ходе боевых действий, целенаправленно наносят удары по спасателям и затем выкладывают свои «подвиги» в интернет. В доказательство пресс-служба ведомства опубликовала фрагмент видеозаписи из одного из украинских телеграм-каналов. Это будет ещё одним доказательством для Международного суда ООН, подтверждающим бесчеловечность и преступность намерений киевского режима, подчеркнули в МЧС российского региона.

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Reuters: в Белоруссии гражданин ФРГ приговорён к расстрелу за наёмничество
20 июля 2024, 14:07

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Гражданин Германии Рико Кригер, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), приговорён в Белоруссии к смертной казни за наёмничество. Он находится под стражей с ноября 2023 года.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Германии, отмечая, впрочем, что в ведомстве не назвали имя немецкого гражданина. В публикации отмечается, что власти ФРГ находятся в тесном контакте с Минском по поводу дальнейшей судьбы Кригера.

Гражданин Германии был приговорён к расстрелу за терроризм и наёмничество. Отмечается, что осуждённый числился в запрещённом в Белоруссии вооружённом формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.

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* Считается частью запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России»
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