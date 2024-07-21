Замкомбрига ВС России: Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена
Бойцы Вооруженных сил РФ практически полностью освободили Красногоровку на северо-западном направлении от Донецка, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Мамай, передает ТАСС.
По его словам, операция по освобождению населенного пункта почти полностью завершена.
Замкомбрига добавил, что зачистка города от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) осложнена наличием большого количества местного населения.
Ранее стало известно, что российские бойцы освободили населенный пункт Бердычи в ДНР.
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Ранее стало известно, что российские бойцы освободили населенный пункт Бердычи в ДНР.
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Александр Климов