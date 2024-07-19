Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ в Херсонской области

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Российские десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесло удар по пункту управления батальона ВСУ, тем самым уничтожив его. Удар был нанесён в том момент, когда в пункт прибыла группа офицеров.
Также российские военные из перехваченного радиообмена ВСУ узнали, что ударом были ликвидированы офицеры управления и личный состав украинского батальона.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что после выполнения боевой задачи десантники замаскировали оружие и убыли в укрытие.
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Также российские военные из перехваченного радиообмена ВСУ узнали, что ударом были ликвидированы офицеры управления и личный состав украинского батальона.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что после выполнения боевой задачи десантники замаскировали оружие и убыли в укрытие.
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Анастасия Чинкова