Пленный боец ВСУ рассказал о стрельбе украинских танков по колонне
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Семера заявил, что украинские танки открыли огонь по своей группе во время отхода в сторону Беловодска. Об этом пишет РИА Новости.
По словам боевика, колонна выехала из Стрельцовки и поднялась на гору. Навстречу шли три украинских танка. Экипажи ударили пулеметной очередью по своим же военным. Во время атаки он получил ранение. После обстрела бойцы спрыгнули с брони. Затем они несколько часов шли через поля к Беловодску.
Семера сообщил, что летом 2022 года попал в психиатрическую больницу. Он объяснил это тяжелым моральным состоянием и употреблением наркотиков. Позже военного снова отправили на позиции в районе Мирополья. Срок составлял десять дней. Отказ вызвал агрессию со стороны командиров. По словам пленного, его избили, ударили током и пригрозили СИЗО, а затем отправкой на штурм «как пушечное мясо».
Он добавил, что подразделение жило в яме, среди грязи и холода. Солдаты спали вплотную друг к другу, чтобы не замерзнуть. Когда позиции атаковали FPV-дроны, Семера и его сослуживцы решили не сопротивляться. Они сдались российским военным. В конце записи пленный поблагодарил наших бойцов и сказал, что они спасли ему жизнь.
