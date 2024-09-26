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Многие военные Вооруженных сил Украины не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности. Об этом информирует Минобороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Пленный украинский военнослужащий Николай Тягон рассказал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая. По его словам, в подразделениях катастрофически не хватает людей. Он отметил, что многие не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности.
Отмечается, что сотрудники ТЦК поймали Николая на улице, а после имитации медкомиссии отправили на месяц учиться стрельбе из автомата и рытью окопов.
Захвачен в плен он был вместе с товарищами при выполнении задания по охране удалённого объекта недалеко от линии фронта. По его словам, в этом районе украинские солдаты услышали звуки нескольких дронов и крики военных РФ «Выходите!». Это указание они и поспешили выполнить.
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Пленный украинский военнослужащий Николай Тягон рассказал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая. По его словам, в подразделениях катастрофически не хватает людей. Он отметил, что многие не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности.
Отмечается, что сотрудники ТЦК поймали Николая на улице, а после имитации медкомиссии отправили на месяц учиться стрельбе из автомата и рытью окопов.
Захвачен в плен он был вместе с товарищами при выполнении задания по охране удалённого объекта недалеко от линии фронта. По его словам, в этом районе украинские солдаты услышали звуки нескольких дронов и крики военных РФ «Выходите!». Это указание они и поспешили выполнить.
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Дарья Осипова