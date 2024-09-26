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Пленный: бойцы ВСУ не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности

26 сентября 2024, 11:04
Фото: iStock/anmbph

Фото: iStock/anmbph

Многие военные Вооруженных сил Украины не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности. Об этом информирует Минобороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Пленный украинский военнослужащий Николай Тягон рассказал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая. По его словам, в подразделениях катастрофически не хватает людей. Он отметил, что многие не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности.



Отмечается, что сотрудники ТЦК поймали Николая на улице, а после имитации медкомиссии отправили на месяц учиться стрельбе из автомата и рытью окопов.

Захвачен в плен он был вместе с товарищами при выполнении задания по охране удалённого объекта недалеко от линии фронта. По его словам, в этом районе украинские солдаты услышали звуки нескольких дронов и крики военных РФ «Выходите!». Это указание они и поспешили выполнить.

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#солдаты
#сво
#всу
#рф
Разгром ВСУ в Курской области, штурм Угледара, удары ВС РФ по Харькову: последние новости СВО
26 сентября 2024, 09:48

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска нанесли удары по промышленным объектам в четырех районах Харькова и по пребывающим резервам ВСУ в Чугуеве. В Купянске готовится атака на позиции противника на западном берегу Оскола, где продолжаются упорные бои. О последних событиях в зоне проведения СВО и ситуации в Курской области расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление

ВС РФ уничтожили дальнобойную РСЗО «Вампир», которую использовали украинские войска для атак на Белгород. Согласно информации телеграм-канала «Zаписки Vетерана», происходит охота на вторую установку. Портал «Рыбарь» сообщает о поражении объектов ВСУ в разных регионах Украины.

Удары пришлись на промзону в Сумах и Харьковской области.

На Слобожанском направлении идут бои к северу от агрегатного завода в Волчанске, где противник пытается вернуть утраченные позиции в Глубоком. На Лиманском направлении российские штурмовые группы продвигаются к западным окраинам Макеевки, в то время как южнее идет борьба за Невское.


Донецкое направление


На Донецком направлении силы РФ увеличили свою зону контроля к северу от Цукурино. Одновременно на подступах к Курахово идут ожесточенные сражения. В Южнодонецком районе продолжаются бои за Угледар, российские войска делают попытки укрепить свои позиции на восточных окраинах города. В то же время Вооруженные силы РФ постепенно захватывают под огневой контроль маршруты снабжения противника в этом регионе.

Использование «Солнцепёков» и ФАБов позволило успешно обезвредить опорный пункт противника в Угледаре. В рамках операции город был окружен с флангов, и позиции украинских войск на востоке и западе уже находятся под контролем ВС РФ. По имеющимся данным, у ВСУ осталась лишь одна грунтовая дорога для выхода из города.

«После нескольких недель активных наступлений российских войск Угледар оказался почти полностью окружен. К концу вчерашнего дня оставался лишь узкий коридор и одна дорога на север для возможного выхода. Сейчас и она находится под нашим огневым контролем, пути отступления врага ограничены только полями. Удары артиллерии всех типов и авиации по Угледару значительно усилились, также поступают кадры с нашими передовыми подразделениями», — сообщает телеграм-канал «Два майора».
Фото: iStock/Jakub Laichter

Курская область


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, сообщает Минобороны РФ.

По информации телеграм-канала «Рыбарь», ВС РФ громят вражескую технику в Курской области. На этот раз зафиксировано уничтожение БТР западного производства и грузовика. Тела украинских солдат, лежащие вдоль дорог, никто не спешит забирать.

В направлении Веселого в Глушковском районе идут боестолкновения. В Кореневском районе русские войска нанесли авиаудар ФАБ-3000 по лесополосе южнее Ольговки. Поражены позиции ВСУ севернее Новоивановки. Продолжаются бои на окраинах Любимовки. В Суджанском районе отмечено применение БПЛА «Молния в районе Черкасской Конопельки, в результате прямого попадания выведена из строя одна из украинских ББМ. Идут сражения на окраине Дарьино и Николаево-Дарьино.


Купянское направление


На Купянском направлении продолжается наступление ВС РФ. Один из командиров украинской 3-й штурмовой бригады подтвердил установление контроля над Песчаным российскими войсками. По его словам, ВС РФ стремятся к реке Оскол. Ситуация в зоне ответственности 3-й штурмовой бригады остаётся крайне напряжённой. Противник слегка изменил свои подходы, вновь прибегнув к активным наступательным действиям, но теперь уже с применением техники. Это включает в себя как танки, так и бронетранспортеры, боевые машины пехоты, МТ-ЛБ, а также колесную и мототехнику, включая мотоциклы и мопеды. Кроме того, штурмовые группы действуют в обход.

В настоящее время расстояние до реки Оскол для российских войск составляет около двух километров.

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Подполье: в порту под Одессой во время взрыва были суда со снарядами и ГСМ
26 сентября 2024, 09:35

Фото: iStock/Multipedia

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что во время взрыва в Одесской области в порту «Южный» там находились суда, которые перевозили горюче-смазочные материалы, снаряды, технику, а также, предположительно, водные БПЛА. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, мощный взрыв прозвучал в десять часов вечера 25 сентября, который был слышен со стороны нефтехранилища, расположенного у порта «Южный». Подпольщик сообщил, что Южное частично осталось без электричества.

«На территории нефтехранилища находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция», — добавил он.

Кроме того, еще один взрыв прозвучал в стороне поселка Гвардейское. Лебедев сообщил, что поселок рядом с портом «Южный» знаменит тем, что в его окрестностях расположены несколько военных частей и другие военные объекты.

По его словам, вокруг Гвардейского есть множество мест, где были замечены иностранные военные, включая офицеров. Подпольщик отметил, что после взрывов на место направились вертолеты и более десятка машин скорой помощи.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вертолёты
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Алаудинов: Зеленскому придётся капитулировать на фоне успехов российских войск
26 сентября 2024, 09:22

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Украинский президент Владимир Зеленский вынужден будет капитулировать на фоне успехов российских войск, особенно на Донецком направлении. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В своём телеграм-канале он особо отметил районы Торецка и Часова Яра, указав, что части ВС РФ около этих населённых пунктов «очень хорошо двигаются вперёд». По словам офицера, противник на этих участках оказался в очень тяжёлом положении. Украинцы постепенно бросают позиции, отходят, «если успевают».

Алаудинов подчеркнул, что если дела на фронте будут обстоять таким же образом, то «просроченный» украинский президент, который сейчас поехал в США выпрашивать на коленях у своих хозяев новые подачки, будет просто вынужден подписать безоговорочную капитуляцию.

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#вс рф
#владимир зеленский
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Неподалеку от аэродрома в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы
«Телеграф»: в Хмельницкой области, где расположен аэродром, прогремели взрывы
26 сентября 2024, 08:41

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

В Хмельницкой области в городе Староконстантинов прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Телеграф».
Украинские СМИ всю ночь информировали о взрывах в различных регионах страны. В частности, в Киеве произошло не менее пяти взрывов.

Сообщается, что на окраине города расположен военный аэродром. Местные паблики пишут о громких звуках. Кроме того, стало известно, что в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 7 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Над Орловской областью сбили вражеский беспилотник
26 сентября 2024, 08:23

Фото: iStock/NiseriN

Украинский БПЛА был сбит ночью над Орловской областью. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбит один БПЛА», — сообщил он.

По его словам, оперативные службы работают на месте происшествия. Помимо этого, губернатор выразил благодарность российским военным за то, что они сдерживают атаки противника ночью и днем.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 7 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ночь
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#атака
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Журналистка France24 выпустила материал о незаконной поездке в Курскую область
26 сентября 2024, 08:03

Фото: iStock/N-sky

Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что её и небольшую группу журналистов сопровождали военные Вооруженных сил Украины, которые помогли пересечь им границу России и побывать в нескольких деревнях Курской области. Помимо этого, телеканал опубликовал видеоматериал, которы был снят под Курском.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#вс рф
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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 7 БПЛА ВСУ
26 сентября 2024, 07:51

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 7 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Подразделения Вооруженных сил Украины, которые обороняют Угледар, не знают что происходит рядом, потому что находятся в информационном вакууме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#рф
#угледар
#пво
#дроны
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В Киеве прогремели взрывы
«Общественное»: в Киеве на фоне воздушной тревоги гремят новые взрывы
26 сентября 2024, 07:27

Фото: iStock/Olena Lialina

На Украине в Киеве гремят новые взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
Помимо этого, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в городской военной администрации отметили, что в Киеве работает ПВО.

«В Киеве снова звучат взрывы», — указано в сообщении.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре
Офицер: украинский гарнизон в Угледаре держится за счет информационного голода
26 сентября 2024, 06:59

Фото: istock/Olha Romaniuk

Подразделения Вооруженных сил Украины, которые обороняют Угледар, не знают что происходит рядом, потому что находятся в информационном вакууме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военного РФ.
Российский офицер с позывным Витязь, участвующий в освобождении города, отметил, что сейчас идут активные наступательные действия.

«Выявляем цели, отрабатываем минометной и ствольной артиллерией, поражаем FPV-дронами», — рассказал он.

Военный пояснил, что у боевиков Вооруженных сил Украины по всему городу расположены оборудованные наблюдательные посты. По его словам, на каждом из них находятся по 2 — 4 человека. Российские бойцы уничтожают их точечно, потому что ВСУ достаточно 5 — 7 минут, чтобы обнаружить технику Армии России.

«ВСУ пытаются удержаться в городе в том числе из-за информационного вакуума. Пленные пошли только после того, как мы общими усилиями совместно с соседними подразделениями начали сбрасывать листовки. До этого те и не в курсе были, что происходит в километре», — поделился офицер.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#пленные
#всу
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