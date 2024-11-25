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Взятый в плен британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что командование ВСУ отправило его в Курскую область насильно. Об этом сообщает ТАСС.
«Они (командование ВСУ – ред.) забрали паспорт, телефон, сказали, "мужчина, давай". Я не хотел быть здесь (в Курской области – ред.), — отметил пленный.
Андерсон рассказал, что был четыре месяца в рядовым. Он готовил военных ВСУ на полигоне около населенного пункта Ингулец. На родине он служил в 22-м полку связи и обучал новобранцев стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.
Ранее сообщалось, что солдат ВСУ Денис Волошин попал в плен через неделю после завершения обучения. По его словам, 8 мая его отправили в учебное заведение, где он пробыл около одного месяца. Затем его доставили в населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Элина Позднякова