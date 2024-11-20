В США раскрыли долю принудительных мобилизованных в ВСУ

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Доля принудительно мобилизованных солдат в рядах ВСУ достигает 75%. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Минобороны Украины. Лишь четверть украинских военных, как утверждается, пошли на фронт добровольно.
«По данным Министерства обороны, около четверти мужчин и женщин, воюющих на линии фронта, были добровольцами, а остальные были призваны на военную службу», — говорится в материале.
Агентство отмечает, что большое количество мужчин было задержано на границе при попытке бежать из страны, а многие неделями боятся выйти из собственных квартир, чтобы не попасться в руки сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — название украинских военкоматов).
Агентство отмечает, что большое количество мужчин было задержано на границе при попытке бежать из страны, а многие неделями боятся выйти из собственных квартир, чтобы не попасться в руки сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — название украинских военкоматов).
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