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Украинское командование «затыкает дыры» на фронте небоеспособными военными

Пленный: собирался служить плотником, но командование «затыкало дыры» на фронте
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское командование «затыкало дыры» на поле боевых действий небоеспособными военнослужащими. Об этом рассказал попавший в плен солдат ВСУ Владимир Черныш. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов», — рассказал Черныш.

Он пояснил, что был годен для службы только в частях обеспечения и планировал быть плотником. Однажды его остановили полицейские в Киеве, он продемонстрировал им военный билет, однако мужчину направили на медкомиссию, а после — в боевую часть, несмотря на непригодность к боевым действиям.



Черныш добавил, что отказывающихся выполнять боевые задачи украинских солдат могли расстрелять.

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Минобороны: Российский офицер с помощью захваченной карты отразил атаку ВСУ
21 ноября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/zim286

Лейтенант Петров во время зачистки его штурмовым отрядом украинских блиндажей нашёл секретную карту с информацией о передвижениях противника. Внимательно изучив её, офицер решил устроить ВСУ засаду на их же территории.
О подвиге российского командира рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Его отряд скрытно занял позицию на пересечении двух дорог, куда, согласно карте, должны были переместиться две диверсионно-разведывательные группы украинских неонацистов. Когда противник появился на указанном рубеже, штурмовики лейтенанта Петрова уничтожили вражеских солдат огнём из бесшумного оружия.

Ещё один подвиг лейтенант совершил в районе населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении. Десантный взвод под его управлением вступил в бой с противником, а сам он корректировал огонь артиллерии. В результате были уничтожены до 50 украинских солдат и три танка.

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#подвиг
#солдат
#рф
#всу
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Попытка удара по Ейску Storm Shadow, окружение ВСУ под Курском, штурмы на Купянском направлении: последние новости СВО
21 ноября 2024, 09:29

Фото: iStock/ZenitX

Минувшей ночью ракетная опасность была объявлена в Ейске. Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало. В Курской области продолжаются активные бои – ВСУ лишаются техники и личного состава. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В приграничной зоне Сумской области ракетные войска ВС РФ нанесли удар по месту сосредоточения резервов ВСУ, в результате чего были уничтожены десятки украинских солдат и значительное количество техники. Ключевым событием дня стало полное освобождение Ольговского леса, где была ликвидирована вся окружённая группировка ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ходе зачистки была обнаружена группа из 13 военнослужащих ВСУ, пытавшаяся покинуть окружение. В результате перестрелки двое оккупантов были уничтожены, а остальные 11 сдались в плен. В общей сложности в плену находятся 472 военнослужащих ВСУ. За сутки российские войска в Курской области продвинулись на два километра.

На посёлок Марьино, расположенный в Курской области всего в 50 километрах от границы с Сумской областью, было совершено 12 попыток удара с использованием ракет Storm Shadow со стороны украинских военных. Военный эксперт Борис Рожин предполагает, что ракеты были запущены с воздушных платформ из Черниговской области. Однако, по информации военкоров на местах, все пуски были успешно перехвачены. Кроме того, ещё четыре ракеты Storm Shadow были сбиты недалеко от Ейска. Попытка атаки на аэродром в Краснодаре также завершилась неудачей.

«Украинская правда»: Целью высадки ВСУ на левобережье Днепра был выход в Крым
«Украинская правда»: Целью высадки ВСУ на левобережье Днепра был выход в Крым


Донецкое направление


ВС РФ смогли занять значительную часть Курахово — около 40% населённого пункта теперь контролируется российскими войсками. Бойцы нанесли удар со стороны водохранилища, захватили Роевский элеватор и начали разведку боем в районе многоэтажной застройки. Военный эксперт Борис Рожин отмечает: что противник не ожидал такого смелого манёвра и был вынужден отступить, оставив раненых и технику.

В настоящее время продолжается зачистка и закрепление на занятых позициях, а также подготовка к дальнейшим действиям. Севернее, в Торецке, наступает кульминация городских боёв. Украинские военные признают, что российские войска продвигаются в высотной застройке в центре города.

В Часове Яре ВС РФ, пробравшись в центр города, наступают к многоэтажным зданиям. Вооружённые силы Украины пытаются сдерживать натиск с помощью дронов, артиллерии и ночных беспилотников «Баба-яга».
Фото: istockphoto/vadimrysev

Кураховское направление


В настоящее время российские военные продолжают наступление на кураховском направлении. Об этом сообщают военные корреспонденты «Русской весны», ссылаясь на украинского аналитика. По его словам, ВС РФ захватили Екатериновку и Дальнее на этом фронте. Кроме того, российские войска также укрепились в Раздольном.


Купянское направление


Подразделения группировки войск «Запад» на купянском направлении успешно провели операцию против 14-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, в ходе которой было уничтожено до 20 штурмовиков, а один из них взят в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, российские войска нанесли удары по позициям противника в районах населённых пунктов Копанки, Григоровки и Терны, в результате чего были ликвидированы до 20 солдат ВСУ.

SHOT: Тысяча брошенных солдат ВСУ полностью окружены в Курской области
SHOT: Тысяча брошенных солдат ВСУ полностью окружены в Курской области


Запорожское направление


Украинские военные попытались атаковать подстанцию в Мелитополе с помощью беспилотника, но дрон был сбит. Эта атака вызвала короткое замыкание в городе, сообщили местные власти. Кроме того, по информации председателя комиссии по вопросам суверенитета и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, ВСУ также заминировали участок фронта в Орехове, при этом он отметил продвижение российских войск на запорожском направлении.

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Массированный ракетный удар нанесен по объектам на Украине
21 ноября 2024, 09:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Утром 21 ноября была предпринята массированная ракетная атака по объектам на Украине, пишет Shot.
По данным издания, в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Сумской и Днепропетровской областях перебои с электричеством. По указаниям «Укрэнерго» применяются экстренные отключения света.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на мониторинговые паблики пишет, что бомбардировщики Ту-95 запустили несколько крылатых ракет. Все они пошли на Днепропетровск.

«Известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара», — заявил назначенный Киевом губернатор города Сергей Лысак.

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#губернатор
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#контроль
#всу
#рф
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Бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый FVP-дрон «Мамонт»
21 ноября 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Diy13

Российские бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт». Это произошло в Курской области.
Как рассказал РИА Новости военный с позывным Диор, этот беспилотник является чем-то средним между известным тяжёлым гексакоптером «Баба Яга» и FVP-дроном. Он предположил, что «Баба Яга» сначала буксирует «Мамонт», а затем выпускает. По словам солдата, этот БПЛА не слишком прихотлив к любым погодным условиям и летает в пасмурную и ветренную погоду.

Дрон-камикадзе «Мамонт» появился на вооружении ВСУ в ноябре 2023 года. Его особенностью стала увеличенная боевая часть до четырёх килограммов взрывчатки. Беспилотник уже передали российским инженерам, которые разберут и изучат его для разработки эффективных мер противодействия этому аппарату.

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Российские бойцы успешно выбивают ВСУ из Купянска
Марочко: ВС РФ продолжают развивать успех в Купянске
21 ноября 2024, 08:24

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России продолжает развивать успех в Купянске и его окрестностях. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В Купянске расширена зона контроля северо-восточнее ж/д станции "Заосколье", украинские боевики выбиты с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского, уничтожено три единицы бронетехники, спрятанной ВСУ на территории одного из предприятий», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские бойцы повредили здания в промзоне, где укрывались украинские боевики.

При этом в районе Синьковки и Петропавловки ВС РФ заняли новые рубежи и позиции. Противник попытался предпринять контратаки, которые были успешно отражены российскими силами.

Тем временем юго-западнее Степовой Новоселовки бойцы ВС РФ продвинулись вдоль автодороги Сватово-Купянск и севернее Колесниковки. На окраине Глушковки уничтожены два опорника ВСУ.

Марочко также отметил, что в районе Пристена на правом берегу реки Оскол армия России разбила колонну автомобильной техники противника, состоящей из пяти единиц.

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ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахово и контролируют уже 50% города
Рогов: ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахово
21 ноября 2024, 07:39

Фото: iStock/Jakub Laichter

Бойцы российской армии взяли под контроль элеватор в Курахово в ДНР, успешно освобождая город от присутствия ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«В Курахово идут активные боевые действия наступательного характера. Наши ребята взяли элеватор, плюс в самом центре идут боевые действия. Продвижение нашей армии достаточно ощутимое», — рассказал Рогов.

По его словам, армия России освобождает город целыми кварталами. Он также отметил, что российские бойцы смогли пройти вперед южнее Курахово и взять под контроль порядка шести квадратных километров возле Ильинки, Антоновки и Дальнего.

Рогов уточнил, что в настоящее время ВС РФ активно зачищают южный карман на кураховском направлении.

При этом российские военблогеры пишут утром 21 ноября, что 50% Курахово уже занято российскими силами.

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#рогов
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Экс-лидер лейбористов призвал Стармера объяснить атаку Storm Shadow на РФ
21 ноября 2024, 07:24

Кир Стармер (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Премьер-министр Кир Стармер Британии должен публично прояснить ситуацию вокруг запуска ракет Storm Shadow по территории России. Об этом заявил бывший лидер Лейбористской партии королевства Джереми Корбин.
Накануне американское агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Удары, как отмечается, наносились якобы по военным целям.

«Премьер-министр должен немедленно сделать заявление в парламенте, чтобы прояснить, были ли британские ракеты запущены по России», — написал Корбин в соцсети X.

По его словам, Стармер должен уведомить британских граждан о возможных рисках, если разрешение использовать британские ракеты для ударов по РФ будет означать вступление Великобритании в прямой конфликт с ядерной державой. Ему также стоит объяснить, каким образом данное решение смогли принять без голосования парламента страны.

Корбин отметил, что сам он поддерживает урегулирование конфликта на Украине исключительно дипломатическим способом.

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Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
Два БПЛА ВСУ уничтожили в Ростовской и Волгоградской областях
21 ноября 2024, 07:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два вражеских беспилотника уничтожено в Ростовской и Волгоградской областях.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА ВСУ был уничтожен в Мясниковском районе. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что девушка-подросток в возрасте 15 лет пострадала при атаке трех дронов со стороны Украины, ударивших по населенному пункту Стригуны под Белгородом.

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#киев
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На купянском направлении войска РФ уничтожили до 20 штурмовиков ВСУ
Группировка «Запад» нейтрализовала до 20 бойцов ВСУ на купянском направлении
21 ноября 2024, 05:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли серьезный урон ВСУ, уничтожив до 20 штурмовиков 14-й механизированной и 3-й бригад, а одного бойца взяв в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма в интервью ТАСС.
Силами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем были отражены четыре контратаки ВСУ в районах Копанки, Григоровки и Терны.



Также подразделения группировки «Запад» уничтожили девять беспилотников, 11 пунктов управления дронами, семь минометных расчетов и три автомобиля противника.

До этого «Радио 1» писало, что украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России.

Помимо этого стало известно, что украина могла обстрелять Россию американскими дальнобойными ракетами ATACMS только при помощи военных специалистов из США.


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