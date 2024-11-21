Украинское командование «затыкает дыры» на фронте небоеспособными военными

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Украинское командование «затыкало дыры» на поле боевых действий небоеспособными военнослужащими. Об этом рассказал попавший в плен солдат ВСУ Владимир Черныш. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов», — рассказал Черныш.Он пояснил, что был годен для службы только в частях обеспечения и планировал быть плотником. Однажды его остановили полицейские в Киеве, он продемонстрировал им военный билет, однако мужчину направили на медкомиссию, а после — в боевую часть, несмотря на непригодность к боевым действиям.
Черныш добавил, что отказывающихся выполнять боевые задачи украинских солдат могли расстрелять.
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Элина Позднякова