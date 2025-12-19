Пленный Христенко: Димитров окружен и военным ВСУ некуда деваться

19 декабря 2025, 10:34

Фото: iStock/Irina Gutyryak

Украинский военнослужащий Олег Христенко, попавший в плен к российским бойцам, рассказал о критической ситуации в Димитрове. Город окружён, и солдаты ВСУ сталкиваются с серьёзными трудностями. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, в Мирнограде наблюдается множество потерь среди военных. Командование продолжает отправлять бойцов на позиции, но шансы на выживание минимальны.





«Рекомендую сдаваться в плен, потому что деваться некуда», — отметил он.