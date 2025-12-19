Пленный Христенко: Димитров окружен и военным ВСУ некуда деваться
Украинский военнослужащий Олег Христенко, попавший в плен к российским бойцам, рассказал о критической ситуации в Димитрове. Город окружён, и солдаты ВСУ сталкиваются с серьёзными трудностями. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в Мирнограде наблюдается множество потерь среди военных. Командование продолжает отправлять бойцов на позиции, но шансы на выживание минимальны.
«Рекомендую сдаваться в плен, потому что деваться некуда», — отметил он.
Олег пошёл служить добровольно, стремясь обеспечить свою семью. Его боевая подготовка длилась всего неделю. После ранения мужчина вместе с тремя сослуживцами решил покинуть позицию. Они нашли укрытие в подвале, переоделись в гражданскую одежду и вскоре сдались.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что около половины Димитрова находится под контролем российских войск. Ситуация продолжает оставаться напряжённой.