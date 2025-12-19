Раненый российский боец в одиночку отбил позицию ВСУ

19 декабря 2025, 07:58

Фото: iStock/Sinenkiy

Российский военнослужащий с позывным Проха проявил невероятное мужество, отбив позицию украинских сил в районе населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой народной республике. Несмотря на ранение, он самостоятельно справился с несколькими противниками и дождался помощи. Об этом проинформировало Минобороны.