Раненый российский боец в одиночку отбил позицию ВСУ
Российский военнослужащий с позывным Проха проявил невероятное мужество, отбив позицию украинских сил в районе населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой народной республике. Несмотря на ранение, он самостоятельно справился с несколькими противниками и дождался помощи. Об этом проинформировало Минобороны.
Во время операции солдат подорвался на растяжке, но это не остановило его. Он ликвидировал двоих украинских боевиков и заставил остальных бежать. В блиндаже находились пять бойцов ВСУ. Первый противник выполнял роль наблюдателя, и Проха быстро с ним расправился. Второй занимался подготовкой укрытий, а трое других пытались установить связь, но, услышав стрельбу, поспешили покинуть позицию.
После успешного отражения атаки мужчина остался на месте и продолжал выполнять боевое дежурство еще две недели. Он отметил, что понимал необходимость преодолеть себя и завершить задачу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
