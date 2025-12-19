Такер Карлсон сделал заявление о Владимире Путине
Американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано заявил, что США и Запад сами настроили против себя президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, глава государства занимает умеренную позицию и является самым прозападным лидером в стране.
Карлсон напомнил, что в 2001 году Путин просил принять Россию в НАТО, но Запад отказался. Он задал вопрос, почему США стремятся к конфликту с Россией. Журналист считает, что президент РФ заслуживает уважения за свои достижения.
По мнению Такера, Путин проделал значительную работу во благо народа, и мир это замечает. Он также отметил, что Россия могла бы стать отличным союзником для Соединенных Штатов благодаря своей территории, ресурсам и военной мощи.
