Такер Карлсон сделал заявление о Владимире Путине

19 декабря 2025, 09:48

Карлсон: Запад собственноручно настроил против себя Путина

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано заявил, что США и Запад сами настроили против себя президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.