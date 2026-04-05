Пленный рассказал о судьбе роты ВСУ после штурма запорожского села

05 апреля 2026, 09:22

Пленный Дергач: 10 раненых остались от роты ВСУ за 2 недели штурма села Сладкое

Рота ВСУ понесла значительные потери за две недели при попытке штурма села Сладкое в Запорожской области. Об этом рассказал украинский военнослужащий Анатолий Дергач, попавший в плен ВС РФ.