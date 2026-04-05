Пленный рассказал о судьбе роты ВСУ после штурма запорожского села
Рота ВСУ понесла значительные потери за две недели при попытке штурма села Сладкое в Запорожской области. Об этом рассказал украинский военнослужащий Анатолий Дергач, попавший в плен ВС РФ.
По его словам, которые приводит РИА Новости, подразделение 1-го отдельного штурмового полка ВСУ численностью 53 человека в середине марта направили в поселок городского типа Терноватое. Оттуда боевики группами пытались продвинуться к Сладкому для начала штурма. Однако в пути десять из них получили ранения, и до села добрались около 40 человек.
Дергач утверждает, что из всех, кто дошел до штурма, в живых остался только он сам, после того как сдался в плен. Он также отметил, что из первоначального состава роты спустя одну-две недели осталось около десяти человек.
Напомним, Минобороны России сообщило об освобождении Сладкого в ноябре прошлого года.
Читайте также: