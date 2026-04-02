РИА Новости: двух офицеров ВСУ ликвидировали в Харьковской области

02 апреля 2026, 19:52

Фото: iStock/Irina Piskova

Российские военные ликвидировали двух офицеров украинских подразделений на Купянском и Волчанском направлениях в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





По его информации, на Купянском направлении уничтожили офицера 1-го корпуса НГУ. На Волчанском направлении, в районе Верхней Писаревки, ликвидировали лейтенанта Григория Бобира, командовавшего взводом радиолокационной станции 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Был переведен за дисциплинарное правонарушение в одно из штурмовых подразделений 58 ОМБр», — отметил собеседник агентства.