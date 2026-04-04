Стала известна тактика ударов под Киевом для ускорения продвижения ВС РФ

Военэксперт Дандыкин: удары под Киевом ускорят наступление ВС РФ на фронте

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удары по объектам под Киевом ускорят наступление Вооружённых сил России на фронте.





В беседе с NEWS.ru Дандыкин уточнил, что атаки в пригороде Киева частотой около двух раз в неделю напрямую повлияют на ситуацию в зоне боевых действий в пользу России.

«В первую очередь нам надо бить по транспортной структуре и энергетике. Конечно, не стоит забывать о складах боеприпасов и пунктах управления, а также связи. В таком случае, если средства ПВО Украины будут настолько обессилены, то тогда можно будет заводить и пилотируемую авиацию, которая работает корректируемыми бомбами», — сообщил аналитик.