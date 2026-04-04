Стала известна тактика ударов под Киевом для ускорения продвижения ВС РФ

Военэксперт Дандыкин: удары под Киевом ускорят наступление ВС РФ на фронте
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удары по объектам под Киевом ускорят наступление Вооружённых сил России на фронте.
В беседе с NEWS.ru Дандыкин уточнил, что атаки в пригороде Киева частотой около двух раз в неделю напрямую повлияют на ситуацию в зоне боевых действий в пользу России.
«В первую очередь нам надо бить по транспортной структуре и энергетике. Конечно, не стоит забывать о складах боеприпасов и пунктах управления, а также связи. В таком случае, если средства ПВО Украины будут настолько обессилены, то тогда можно будет заводить и пилотируемую авиацию, которая работает корректируемыми бомбами», — сообщил аналитик.Эксперт отметил, что накануне Пасхи украинская сторона может предложить переговоры о праздничном перемирии. Хотя в прошлые годы, по его словам, Украина нарушала условия подобных договорённостей.