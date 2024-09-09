Пленный солдат ВСУ признался в избиении мирного жителя под Суджей

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Пленный боец 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко сообщил об избиении гражданского в районе Суджи Курской области. Об этом пишет ТАСС.
Панченко подчеркнул, что россиянин медленно поднимался в грузовик, поэтому он ударил его в плечо.
Отмечается, что об инциденте узнали из-за того, что у попавших под удар в районе Суджи украинских военных были при себе экшн-камеры. На одной из записей видно, как Панченко и сослуживцы помещают в грузовики, параллельно избивая, пленных гражданских и военных.
Ранее Панченко, опасаясь возмездия, попросил прощения у родных и близких российских военных, над которыми он совершал насильственные действия.
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Отмечается, что об инциденте узнали из-за того, что у попавших под удар в районе Суджи украинских военных были при себе экшн-камеры. На одной из записей видно, как Панченко и сослуживцы помещают в грузовики, параллельно избивая, пленных гражданских и военных.
Ранее Панченко, опасаясь возмездия, попросил прощения у родных и близких российских военных, над которыми он совершал насильственные действия.
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Анастасия Чинкова