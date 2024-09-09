ВС РФ продвигаются в районах Угледара и Покровска, ВСУ обороняются в Селидово: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Армия России освободила Водяное в районе Угледара, продолжая операцию по окружению города, и зашла в Горняк у Покровска. ВСУ активно цепляются за Селидово, подводя туда все новые резервы.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 9 сентября приводит редакция «Радио 1».
В Курской области продолжаются бои в Суджанском и Кореневском районах. ВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, на данном направлении не прекращаются атаки противника. Однако ВСУ он подчеркнул, что ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь, заявил Апты Алаудинов, добавив, что прошедшие сутки украинские войска безуспешно пытались прорваться на двух участках.
В Курской области по местам скопления ВСУ активно работает авиация, применяя ФАБ с УПМК. Однако враг готовит всё новые резервы, постоянно вводя их в бой. Командир легендарной разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что украинское командование планирует завести в курское приграничье подразделения 72-й бригады и полный состав 47-й бригады.
Он рассказал, что ВС РФ неохотно берут в плен солдат ВСУ, однако это необходимо для пополнения обменного фонда, чтобы обменять наших срочников.
Кроме того, армия России продвигается на юге Суджанского района в юго-западном направлении, а также на участке Малая Локня - Черкасское Поречное. Общее продвижение российских войск составило до 300 метров, пишут «Два майора».
На Покровском направлении активные бои идут в районе Украинска. Здесь нашим парням уже удалось зацепиться за первые дома жилой застройки с северо-восточной стороны. Также есть продвижение и у Горняка. Здесь наша армия подошла вплотную к окраине города с северной стороны. По последним неподтвержденным данным, ВС РФ зашли в черту Горняка, зацепившись за северо-восточную окраину города. Население этого населенного пункта составляет более 11 тысяч человек.
О тяжелой ситуации под Курахово со ссылкой на боевиков ВСУ сообщает The Economist.
Украинцы сообщают о тяжелых потерях и признаются, что сражаются из последних сил.
В Гродовке российские подразделения закрепились вдоль улицы Школьная. Бои продолжаются вдоль улицы Казацкая. В Красногоровке есть продвижение российских войск, идет зачистка. Продолжаются тяжелые бои в Селидово, ВСУ вводят в бой резервы и активно цепляются за населенный пункт.
В Торецке вдоль улиц Космическая и Лесная продолжаются стрелковые бои. Накануне армия России освободила территории исправительной колонии №2, которую ВСУ использовали как основной укрепрайон своей обороны в этом районе.
Боевики ВСУ предпринимали попытки контратаковать в районе Фенольного завода в Нью-Йорке (Новгородское), однако понесли существенные потери и откатились назад.
Утром 9 сентября пришли новости о том, что армия России освободила Водяное, которое находится под Угледаром. Информацию подтверждает и украинский военный ресурс DeepState. По данным Telegram-канала «Военная хроника», ВС РФ дочищают Водяное от ВСУ, но вражеских подразделений в больших количествах там уже нет. Таким образом, план по обхвату Угледара с флангов продолжает исполняться. Как только дойдут до Богоявленки — ВСУ, скорее всего, придётся бросать Угледар и экстренно отходить, чтобы не попасть в огневой мешок, как это было в Невельском.
Тем временем российские бойцы уже продвинулись в районе шахты Южнодонбасская №3 к западу от Водяного.
Стоит отметить, что продвижение на данном направлении ускорились после того как противник снял отсюда часть своих сил и перекинул их в Селидово, Украинск, Мирноград и Горняк.
В Часов Яре российские силы расширяют зону контроля на флангах, идут тяжелые бои в восточной части города. Кроме того, продолжаются боестолкновения под Григоровкой, в западной части Калиновки и в районе Клещеевки.
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Курская область
В Курской области продолжаются бои в Суджанском и Кореневском районах. ВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, на данном направлении не прекращаются атаки противника. Однако ВСУ он подчеркнул, что ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь, заявил Апты Алаудинов, добавив, что прошедшие сутки украинские войска безуспешно пытались прорваться на двух участках.
В Курской области по местам скопления ВСУ активно работает авиация, применяя ФАБ с УПМК. Однако враг готовит всё новые резервы, постоянно вводя их в бой. Командир легендарной разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что украинское командование планирует завести в курское приграничье подразделения 72-й бригады и полный состав 47-й бригады.
«На направление от ВСУ прибыли подразделения операторов БПЛА «Птицы Мадяра». Сюда нагоняют элиту, обнажая фронт. Встретим щедро, всех ждет курский чернозём», — заявил «Аид» в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что ВС РФ неохотно берут в плен солдат ВСУ, однако это необходимо для пополнения обменного фонда, чтобы обменять наших срочников.
Кроме того, армия России продвигается на юге Суджанского района в юго-западном направлении, а также на участке Малая Локня - Черкасское Поречное. Общее продвижение российских войск составило до 300 метров, пишут «Два майора».
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО
Покровское направление
На Покровском направлении активные бои идут в районе Украинска. Здесь нашим парням уже удалось зацепиться за первые дома жилой застройки с северо-восточной стороны. Также есть продвижение и у Горняка. Здесь наша армия подошла вплотную к окраине города с северной стороны. По последним неподтвержденным данным, ВС РФ зашли в черту Горняка, зацепившись за северо-восточную окраину города. Население этого населенного пункта составляет более 11 тысяч человек.
О тяжелой ситуации под Курахово со ссылкой на боевиков ВСУ сообщает The Economist.
«Российские силы перегруппировываются вдоль более широкого фронта к северу и югу от Курахово, что может быть попыткой окружить украинские позиции. Логистическая ситуация на этом участке ухудшается: снабжение замедляется, эвакуация раненых становится сложнее», — говорится в статье.
Украинцы сообщают о тяжелых потерях и признаются, что сражаются из последних сил.
В Гродовке российские подразделения закрепились вдоль улицы Школьная. Бои продолжаются вдоль улицы Казацкая. В Красногоровке есть продвижение российских войск, идет зачистка. Продолжаются тяжелые бои в Селидово, ВСУ вводят в бой резервы и активно цепляются за населенный пункт.
Торецкое направление
В Торецке вдоль улиц Космическая и Лесная продолжаются стрелковые бои. Накануне армия России освободила территории исправительной колонии №2, которую ВСУ использовали как основной укрепрайон своей обороны в этом районе.
Боевики ВСУ предпринимали попытки контратаковать в районе Фенольного завода в Нью-Йорке (Новгородское), однако понесли существенные потери и откатились назад.
Под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
Угледарское направление
Утром 9 сентября пришли новости о том, что армия России освободила Водяное, которое находится под Угледаром. Информацию подтверждает и украинский военный ресурс DeepState. По данным Telegram-канала «Военная хроника», ВС РФ дочищают Водяное от ВСУ, но вражеских подразделений в больших количествах там уже нет. Таким образом, план по обхвату Угледара с флангов продолжает исполняться. Как только дойдут до Богоявленки — ВСУ, скорее всего, придётся бросать Угледар и экстренно отходить, чтобы не попасть в огневой мешок, как это было в Невельском.
Тем временем российские бойцы уже продвинулись в районе шахты Южнодонбасская №3 к западу от Водяного.
Стоит отметить, что продвижение на данном направлении ускорились после того как противник снял отсюда часть своих сил и перекинул их в Селидово, Украинск, Мирноград и Горняк.
Часовоярское направление
В Часов Яре российские силы расширяют зону контроля на флангах, идут тяжелые бои в восточной части города. Кроме того, продолжаются боестолкновения под Григоровкой, в западной части Калиновки и в районе Клещеевки.
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Элина Позднякова