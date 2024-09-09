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ВС РФ продвигаются в районах Угледара и Покровска, ВСУ обороняются в Селидово: Последние новости СВО

09 сентября 2024, 11:52
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Армия России освободила Водяное в районе Угледара, продолжая операцию по окружению города, и зашла в Горняк у Покровска. ВСУ активно цепляются за Селидово, подводя туда все новые резервы.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 9 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


В Курской области продолжаются бои в Суджанском и Кореневском районах. ВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, на данном направлении не прекращаются атаки противника. Однако ВСУ он подчеркнул, что ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь, заявил Апты Алаудинов, добавив, что прошедшие сутки украинские войска безуспешно пытались прорваться на двух участках.



В Курской области по местам скопления ВСУ активно работает авиация, применяя ФАБ с УПМК. Однако враг готовит всё новые резервы, постоянно вводя их в бой. Командир легендарной разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что украинское командование планирует завести в курское приграничье подразделения 72-й бригады и полный состав 47-й бригады.

«На направление от ВСУ прибыли подразделения операторов БПЛА «Птицы Мадяра». Сюда нагоняют элиту, обнажая фронт. Встретим щедро, всех ждет курский чернозём», — заявил «Аид» в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ВС РФ неохотно берут в плен солдат ВСУ, однако это необходимо для пополнения обменного фонда, чтобы обменять наших срочников.

Кроме того, армия России продвигается на юге Суджанского района в юго-западном направлении, а также на участке Малая Локня - Черкасское Поречное. Общее продвижение российских войск составило до 300 метров, пишут «Два майора».

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО

Покровское направление


На Покровском направлении активные бои идут в районе Украинска. Здесь нашим парням уже удалось зацепиться за первые дома жилой застройки с северо-восточной стороны. Также есть продвижение и у Горняка. Здесь наша армия подошла вплотную к окраине города с северной стороны. По последним неподтвержденным данным, ВС РФ зашли в черту Горняка, зацепившись за северо-восточную окраину города. Население этого населенного пункта составляет более 11 тысяч человек.

О тяжелой ситуации под Курахово со ссылкой на боевиков ВСУ сообщает The Economist.

«Российские силы перегруппировываются вдоль более широкого фронта к северу и югу от Курахово, что может быть попыткой окружить украинские позиции. Логистическая ситуация на этом участке ухудшается: снабжение замедляется, эвакуация раненых становится сложнее», — говорится в статье.

Украинцы сообщают о тяжелых потерях и признаются, что сражаются из последних сил.

В Гродовке российские подразделения закрепились вдоль улицы Школьная. Бои продолжаются вдоль улицы Казацкая. В Красногоровке есть продвижение российских войск, идет зачистка. Продолжаются тяжелые бои в Селидово, ВСУ вводят в бой резервы и активно цепляются за населенный пункт.


Торецкое направление


В Торецке вдоль улиц Космическая и Лесная продолжаются стрелковые бои. Накануне армия России освободила территории исправительной колонии №2, которую ВСУ использовали как основной укрепрайон своей обороны в этом районе.

Боевики ВСУ предпринимали попытки контратаковать в районе Фенольного завода в Нью-Йорке (Новгородское), однако понесли существенные потери и откатились назад.

Под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
Под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками

Угледарское направление


Утром 9 сентября пришли новости о том, что армия России освободила Водяное, которое находится под Угледаром. Информацию подтверждает и украинский военный ресурс DeepState. По данным Telegram-канала «Военная хроника», ВС РФ дочищают Водяное от ВСУ, но вражеских подразделений в больших количествах там уже нет. Таким образом, план по обхвату Угледара с флангов продолжает исполняться. Как только дойдут до Богоявленки — ВСУ, скорее всего, придётся бросать Угледар и экстренно отходить, чтобы не попасть в огневой мешок, как это было в Невельском.

Тем временем российские бойцы уже продвинулись в районе шахты Южнодонбасская №3 к западу от Водяного.

Стоит отметить, что продвижение на данном направлении ускорились после того как противник снял отсюда часть своих сил и перекинул их в Селидово, Украинск, Мирноград и Горняк.


Часовоярское направление


В Часов Яре российские силы расширяют зону контроля на флангах, идут тяжелые бои в восточной части города. Кроме того, продолжаются боестолкновения под Григоровкой, в западной части Калиновки и в районе Клещеевки.

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Украину уличили в подготовке «армии вторжения»
Координатор подполья Лебедев: Украина готовит «армию вторжения»
09 сентября 2024, 12:28

Фото: iStock/Olena_Z

Украина старается оттягивать время для мобилизации 700-900 тысяч человек и подготовки «армии вторжения». Об этом координатор николаевского подполья сергей Лебедев сообщил в беседе с «Царьградом».
Отмечается, что такое поведение Киева является серьёзным сигналом для Москвы. По словам Лебедева, это связано с тем, что российские войска не планируют зимнего наступления.

Такая стратегия, пишет издание, указывает на то, что у Украины есть достаточно времени для пополнения резервов. Однако Лебедев убеждён, что ВСУ не смогут ничего добиться даже при условии прибавления солдат после мобилизации.

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Сырский впервые рассказал подробности крушения первого F-16 на Украине

«Игры кончились»: ВС РФ ведут безжалостную охоту на наемников в зоне СВО
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«Игры кончились»: ВС РФ ведут безжалостную охоту на наемников в зоне СВО
Профессор Малинен: иностранные наемники на Украине стали целью России
09 сентября 2024, 12:09

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наемники на Украине стали основной целью ВС РФ. Так считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Игры кончились, судя по всему. Россия, похоже, ведет безжалостную охоту на иностранных специалистов на Украине», — написал Малинен в соцсети Х.

Напомним, 6 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что на курском направлении действуют наиболее жестокие подразделения ВСУ, состоящие из наемников. В целом отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции.

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На Украине сообщили о потере села в ДНР
DeepState: российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное в ДНР
09 сентября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/IherPhoto

Военные ВС России взяли под контроль населенный пункт Водяное в ДНР. Об этом информирует украинский ресурс DeepState.
Согласно интерактивной карте, село теперь находится под контролем российских военных. Помимо этого, корреспондент Евгений Поддубный также сообщил о взятии населенного пункта под контроль ВС РФ, однако призвал дождаться подтверждения указанной информации.

По его словам, освобождение населенного пункта Водяное позволит российским военным взять под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ, которая идет от Богоявленки до Угледара.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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Сырский впервые рассказал подробности крушения первого F-16 на Украине
Главком ВСУ Сырский: причины крушения F-16 будут известны в ближайшее время
09 сентября 2024, 11:53

Результаты расследования и причины крушения переданного Украине американского истребителя F-16 будут известны в ближайшее время. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, где рассказал о подробностях крушения боевого самолета.
По его словам, перед гибелью пилот успел сбить две ракеты и преследовал третью.
«Погибший пилот сбил две ракеты и как раз атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое оружие», — заявил главком.
Сырский добавил, что ВСУ используют F-16 как перехватчики и другая пара F-16 успешно смогла сбить четыре крылатых ракеты ВС РФ.
«Он предназначен для этого и имеет соответствующее оборудование и вооружение. На тренировках было выяснено, что это его основное предназначение – бороться с крылатыми ракетами противника. И, конечно, с самолетами противника, если они смогут перелететь линию соприкосновения», — пояснил Сырский.
Комментировать слова Безуглой о том, что американский F-16 был сбит американским ЗРК Patriot, Сырский отказался, сославшись на отсутствие заключительных данных о причинах крушения самолета и то, что расследование все еще продолжается.

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Стало известно о количестве дополнительных резервов ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ имеют в распоряжении до четырех бригад личного состава
09 сентября 2024, 11:48

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

ВСУ имеют в распоряжении до четырех бригад личного состава. Такие данные привел заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.
«У них остается энное количество ресурса. То есть мы этот ресурс фиксируем. Мы знаем, что у них еще есть до четырех бригад, и, как говорится, техники тоже для этих бригад», — отметил Алаудинов.

По его словам, сейчас ВС РФ наблюдают за тем, где именно эти бригады задействует противник. При этом Алаудинов добавил, что возможно, уничтожение этих резервов и занятие российской стороной качественных тактических позиций станет финалом российской спецоперации.

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#вс рф
#заявление
#всу
#солдат
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«Учить русских уму разуму»: Военэксперт рассказал, зачем грузины воюют в рядах ВСУ
Военэксперт Литовкин: грузинские наемники не повлияют на отношения Грузии с РФ
09 сентября 2024, 11:46

Фото: iStock/e-crow

В составе сил ВСУ, атаковавших Курскую область, были грузины, заявил глава ФАДН. По его словам, среди жителей региона «начали раскачивать историю о том, что за вторжение нужно мстить местным грузинам». В начале августа портал War Zone написал, что среди напавших на Курскую область есть 120 участников «Грузинского национального легиона».
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» с уверенностью заявил, что из-за подобного между Россией и Грузией отношения не поменяются.

«Мы же знаем, что в Грузии есть наемники, которые воюют на Украине, такие же, как из Польши или Колумбии. Это же не создает нам межнациональный конфликт. А местные грузины призывают их оставить оружие, потому что они понимают, что эти негодяи не служат укреплению отношений между Россией и Грузией. А Грузия очень нуждается в нас, потому что кому нужны грузинские товары? Россия всегда для них была большим и щедрым рынок, а сейчас этот рынок скукожился», — прокомментировал эксперт.

Он рассказал анекдот, чтобы на простом примере объяснить отношения между Россией и Грузией.

«Летит самолет из Тбилиси в Новосибирск, его захватывают бандиты, подходят к летчику и говорят поворачивать на Стамбул. Тут с кресла встает грузин, скручивает бандита, кричит и говорит продолжать полет в Новосибирск. После приземления к грузину подходят журналисты, спрашивают, как он решился на такой мужественный поступок, а он отвечает: «Какой мужественный поступок? Что мне с моими апельсинами в Стамбуле делать?», — поделился военный обозреватель.

По словам военного обозревателя, наемники из Грузии, воюя в рядах ВСУ, преследуют несколько целей.

«Во-первых, они хотят заработать. Во-вторых, у некоторых представителей грузинской элиты есть высокомерное отношение ко всем, как будто они элита, а остальные — люди второго сорта. Они идут учить русских уму разуму с особой жестокостью. Эти цели работают вместе», — объяснил Литовкин.

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#россия
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#наемники
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Колумбийские наёмники расстреляли пленного российского солдата
Военкор Федоров: колумбийские наёмники расстреляли пленного российского солдата
09 сентября 2024, 11:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Колумбийские наёмники в рядах ВСУ расстреляли взятого в плен российского военного. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров.
Он написал, что после попадания в плен российского военного успели покормить. Однако затем пришёл приказ расстрелять его на месте якобы за то, что ранее бойцы ВСРФ расстреляли взятых в плен колумбийских наёмников.

Такую историю в своём TikTok поведал один из наёмников по имени Карлос Кигуа. Именно его брат по имени Джон ликвидировал бойца ВС РФ. После этого он был убит, а Карлос оперативно уехал из Украины.

Военкор призвал провести допрос ещё одного колумбийского наёмника Хосе Арона Медину Аранду, который был близким другом Джона Кигуа и соучастником убийства. Ранее он был задержан в Венесуэле и передан российской стороне.

По мнению Фёдорова, допрос необходим, чтобы узнать имя командира, отдавшего приказ о расстреле российского военнопленного.

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#вс рф
#всу
#наемники
#плен
#убийство
#сво
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В Белоруссии сообщили о 14 тысячах военных ВСУ у границы
Глава СБ Белоруссии Вольфович: на границе находятся порядка 14 тысяч бойцов ВСУ
09 сентября 2024, 11:33

Фото: iStock/kodda

На белорусско-украинской границе находится группировка войск ВСУ численностью порядка 14 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу ОНТ.
В связи с этим он подчеркнул, что решение об усилении границы с Украиной было своевременным и оправданным.

Вольфович добавил, что дополнительные группировки сил и средств были выведены к границе для прикрытия Мозырского и Гомельского направлений для усиления выполнения задач пограничниками.

Также он отметил, что со стороны Украины и западных государств всё чаще звучат упрёки в адрес Белоруссии из-за якобы подготовки к наступлению на Украину. Такие заявления, по словам Вольфовича, могут вызывать только «лёгкую усмешку».

Чиновник уточнил, что на белорусской стороне находятся чуть больше четырёх тысяч военных, в то время как на стороне Украины – около 14 тысяч.

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#белоруссия
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#военные
#всу
#совбез
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«Очередная уловка»: в Госдуме высказались о словах Шольца про переговоры с Россией
Депутат Белик назвал слова Шольца о переговорах с Россией очередной уловкой
09 сентября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказался о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией, назвав его заявление очередной уловкой Запада. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, Запад таким образом прощупывает почву для возможных переговоров, на которых начнет требовать от российской стороны уступки.
«Сегодня Шольц — это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку», — пояснил Белик.
Он добавил, что на самом деле на Западе никто не рассматривает всерьез переговоры с Россией, так как американский ВПК зарабатывает на поставках оружия Киеву серьезные деньги, а Европа — их вассал.
«Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины. Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия, Европа сегодня — это вассал у американского феодала, она даже рот не посмеет открыть. Кто заинтересован в переговорах на Западе? Кроме Украины больше никто, но ее слово для Запада ничего не значит», — отметил депутат.
Ранее Шольц в беседе с немецким телеканалом ZDF заявил, что пришло время, чтобы подискутировать на тему как можно ускорить завершение украинского конфликта. Канцлер, по его же словам, вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским хочет видеть Россию на очередной мирной конференции.

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