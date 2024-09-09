Колумбийские наёмники расстреляли пленного российского солдата

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Колумбийские наёмники в рядах ВСУ расстреляли взятого в плен российского военного. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров.
Он написал, что после попадания в плен российского военного успели покормить. Однако затем пришёл приказ расстрелять его на месте якобы за то, что ранее бойцы ВСРФ расстреляли взятых в плен колумбийских наёмников.
Такую историю в своём TikTok поведал один из наёмников по имени Карлос Кигуа. Именно его брат по имени Джон ликвидировал бойца ВС РФ. После этого он был убит, а Карлос оперативно уехал из Украины.
Военкор призвал провести допрос ещё одного колумбийского наёмника Хосе Арона Медину Аранду, который был близким другом Джона Кигуа и соучастником убийства. Ранее он был задержан в Венесуэле и передан российской стороне.
По мнению Фёдорова, допрос необходим, чтобы узнать имя командира, отдавшего приказ о расстреле российского военнопленного.
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Такую историю в своём TikTok поведал один из наёмников по имени Карлос Кигуа. Именно его брат по имени Джон ликвидировал бойца ВС РФ. После этого он был убит, а Карлос оперативно уехал из Украины.
Военкор призвал провести допрос ещё одного колумбийского наёмника Хосе Арона Медину Аранду, который был близким другом Джона Кигуа и соучастником убийства. Ранее он был задержан в Венесуэле и передан российской стороне.
По мнению Фёдорова, допрос необходим, чтобы узнать имя командира, отдавшего приказ о расстреле российского военнопленного.
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Анастасия Чинкова