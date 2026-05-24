Боевики ВСУ атаковали ж/д пути в Курской области — Хинштейн
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника железнодорожные пути в Льговском районе Курской области. Об этом сообщил в Макс губернатор Александр Хинштейн.
В результате удара произошло возгорание вагона с топливом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, площадь пожара уточняется.
В целях безопасности из близлежащего населенного пункта временно отселяют 76 человек. Их разместят у родственников и знакомых, добавил глава региона.
Ранее БПЛА ВСУ сбили на подлете к промпредприятию в Пермском крае. Подробности рассказал губернатор Дмитрий Махонин.
