Боевики ВСУ атаковали ж/д пути в Курской области — Хинштейн

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника железнодорожные пути в Льговском районе Курской области. Об этом сообщил в Макс губернатор Александр Хинштейн.



В результате удара произошло возгорание вагона с топливом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, площадь пожара уточняется.

В целях безопасности из близлежащего населенного пункта временно отселяют 76 человек. Их разместят у родственников и знакомых, добавил глава региона.

​Ранее БПЛА ВСУ сбили на подлете к промпредприятию в Пермском крае. Подробности рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

Никита Кротов

