Трассу из Ярославля в Москву перекрыли после атаки БПЛА

25 мая 2026, 03:28

В Ярославле из‑за атаки дронов перекрыли выезд в сторону Москвы

Беспилотники ВСУ пытались атаковать цели в Ярославле Для обеспечения безопасности движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы перекрыли, сообщил глава региона Михаил Евраев.





Ограничение действует на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго‑Западной окружной. Губернатор обратился к жителям через свой Telegram‑канал с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении и в близлежащих районах, а также посоветовал планировать маршрут в объезд проблемного участка.



«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — добавил Евраев.