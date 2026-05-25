Трассу из Ярославля в Москву перекрыли после атаки БПЛА

В Ярославле из‑за атаки дронов перекрыли выезд в сторону Москвы
Беспилотники ВСУ пытались атаковать цели в Ярославле Для обеспечения безопасности движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы перекрыли, сообщил глава региона Михаил Евраев.
Ограничение действует на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго‑Западной окружной. Губернатор обратился к жителям через свой Telegram‑канал с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении и в близлежащих районах, а также посоветовал планировать маршрут в объезд проблемного участка.
«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — добавил Евраев.Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в Брянской области. В результате удара FPV-дронов пострадали два мирных жителя.