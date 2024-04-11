Пленный спецназовец ВСУ обвинил британцев в предоставлении устаревших данных

Во время ликвидации украинского десанта на Тендровскую косу в Херсонской области, спланированного британцами, в плен был взят старший сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин. Он рассказал, как проходил специальную подготовку на военной базе Five Rifles в Солсбери, Великобритания.