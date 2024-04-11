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Во время ликвидации украинского десанта на Тендровской косе в Херсонской области, спланированного британскими инструкторами, в плен попал старший сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин. На допросе он высказал мнение, что спецслужбы Великобритании предоставили им устаревшую информацию.
«Я могу сделать вывод, что предоставляемая британскими спецслужбами нам информация была неактуальна, либо же нас заранее ввели в заблуждение», — сказал пленный спецназовец.
Ранее он рассказал о подготовке, которую проходил на военной базе неподалёку от города Солсбери в Великобритании и назвал имена инструкторов, непосредственно готовивших украинцев к высадке в Херсонской области.
Десант ВСУ был уничтожен сотрудниками ФСБ и российскими военными при попытке высадки на Тендровской косе. Боец 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ попал в плен. Этот центр курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS). Это свидетельствует о прямой вовлечённости Великобритании в украинский конфликт.
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Александр Бойцов