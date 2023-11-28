Пленный ВСУ рассказал, что за отказ от выполнения приказа могут убить

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Украинский военный, попавший в российский плен в Запорожской области рассказал, что за отказ выполнять приказ солдат ВСУ могут убить.
Ещё с прошлого года российское Минобороны и пленные солдаты ВСУ рассказывали о существовании специальных отрядов, которые занимаются расстрелом военный, отказавшихся выполнять приказ или попытавшихся сдаться в плен. Уничтожением занимаются боевики националистических подразделений и наёмники, которые устраняют, как правило, слабообученных и неопытных мобилизованных и кадровых солдат ВСУ.
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Анастасия Чинкова