Пленный ВСУ рассказал, как мобилизованные сбегают при отправке на фронт

19 июня 2025, 13:06

Пленный ВСУ Чернец: около 2 тысяч украинцев сбежали при отправке на фронт

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Пленный солдат ВСУ Вадим Чернец рассказал, что, по его данным, около 2 тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов, пока их везли на обучение, в подразделения или на позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ролик, опубликованный Минобороны РФ.







«Многие боятся, не хотят идти…» — отметил пленный.