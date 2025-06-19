Пленный ВСУ рассказал, как мобилизованные сбегают при отправке на фронт
Пленный ВСУ Чернец: около 2 тысяч украинцев сбежали при отправке на фронт
Пленный солдат ВСУ Вадим Чернец рассказал, что, по его данным, около 2 тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов, пока их везли на обучение, в подразделения или на позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ролик, опубликованный Минобороны РФ.
«Многие боятся, не хотят идти…» — отметил пленный.
По его словам, долгое время он уклонялся от прибытия в военкомат по повестке, как и множество других украинцев, которые остаются дома. В один из дней Чернец самостоятельно пошел в магазин и был пойман сотрудниками военкомата.
Медкомиссия прошла очень быстро, отметил пленный. Чернец рассказал, что его определили годным к службе, несмотря на подтвержденный диагноз «эпилепсия».