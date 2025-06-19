Песков назвал условие встречи Путина с Трампом и Зеленским
Встреча президента РФ Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна стать итогом длительной работы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, такая встреча также должна быть результатом уже подготовленных точек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной, подчеркивая важность легитимности подписей на итоговых документах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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