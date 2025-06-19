Песков назвал условие встречи Путина с Трампом и Зеленским

Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского произойдет после длительной работы
Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Встреча президента РФ Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна стать итогом длительной работы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.



По словам официального представителя Кремля, такая встреча также должна быть результатом уже подготовленных точек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной, подчеркивая важность легитимности подписей на итоговых документах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

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