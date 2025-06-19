Российский хакер PalachPro взломал украинскую систему МЧС в Харьковской области

Фото: iStock/welcomia

Российский хакер PalachPro взломал украинскую систему МЧС в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Через эту систему можно отследить всю информацию о количестве ликвидированных и раненых бойцах ВСУ в городе (включая архив), провести дополнительный объективный контроль ударов и понять масштаб разрушений на земле.

По данным SHOT, альтернативы у областных служб нет. Все данные приходится заносить в систему, иначе координация будет полностью нарушена.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали радио в Одессе и включили российскую музыку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0