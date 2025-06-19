Российский хакер PalachPro взломал украинскую систему МЧС в Харьковской области
Российский хакер PalachPro взломал украинскую систему МЧС в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Через эту систему можно отследить всю информацию о количестве ликвидированных и раненых бойцах ВСУ в городе (включая архив), провести дополнительный объективный контроль ударов и понять масштаб разрушений на земле.
По данным SHOT, альтернативы у областных служб нет. Все данные приходится заносить в систему, иначе координация будет полностью нарушена.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали радио в Одессе и включили российскую музыку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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