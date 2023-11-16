Пленный ВСУ рассказал о сотне трупов украинских военных на левом берегу Днепра

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Украинский военный, попавший в плен к ВС РФ, командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал о сотне трупов своих сослуживцев на левом берегу Днепра.
«На тот лес, который мы должны были штурмануть, там около сотни (трупов – ред.) лежит. По окопам. И по дороге от минометки разорванные лежат на дороге. Я уверен, что там больше еще людей. Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», - рассказал Сидоренко.Пленный украинский военный пояснил, что его группа была практически полностью уничтожена, после чего оставшиеся в живых солдаты сдались в плен российской армии.
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Элина Позднякова