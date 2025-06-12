Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией
Пленный ВСУ Карпиец пошел на фронт, чтобы избежать 7 лет тюрьмы
Пленный украинский военный признался, что пошел воевать, чтобы избежать уголовного наказания за распространение наркотиков. Об этом Андрей Карпиец рассказал в видео, опубликованном Минобороны России.
По его словам, после задержания украинскими правоохранителями его доставили в участок, после чего отвели к прокурору. Там, как утверждает Карпиец, ему предложили выбор — тюремный срок, штраф в размере шести тысяч долларов или служба в армии.
Украинский пленный подчеркнул, что подобные схемы отработаны и используются регулярно. Оказавшись на фронте, Карпиец попал в плен вместе с сослуживцем.
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