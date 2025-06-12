Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией

12 июня 2025, 08:39

Пленный ВСУ Карпиец пошел на фронт, чтобы избежать 7 лет тюрьмы

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пленный украинский военный признался, что пошел воевать, чтобы избежать уголовного наказания за распространение наркотиков. Об этом Андрей Карпиец рассказал в видео, опубликованном Минобороны России.