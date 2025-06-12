Президент Сербии отказался подписать осуждающую Россию декларацию по Украине
Президент Сербии Александр Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита Украина — Юго-Восточная Европа с осуждением действий России на Украине, передает Associated Press.
При этом сербский лидер подтвердил готовность страны оказывать практическую помощь Украине — в рамках встречи с Владимиром Зеленским он предложил восстановить один-два города, пострадавших от боевых действий.
Уточняется, что все остальные участники форума подписали соответствующую декларацию.
До этого президент Сербии ответил на обвинения в предательстве РФ из-за визита на Украину для участия в саммите. По его словам, в отличие от всех остальных Белград не поддерживает инициативы, направленные против Москвы.
Читайте также: