ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм в ДНР под видом тренировки
Командиры ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в ДНР, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости пленный Александр Юр.
По его словам, командование Вооруженных сил Украины отправило 20 человек под видом учебного слаживания в населенный пункт Отрадное, который был под контролем ВС РФ. Стоит отметить, что мобилизованные об этом не знали.
Уточняется, что группа должна была осмотреть дома и провести зачистку населенного пункта. В процессе выполнения задачи Юр был ранен и взят в плен российскими солдатами. О судьбе сослуживцев он не знает.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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