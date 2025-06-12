ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм в ДНР под видом тренировки

12 июня 2025, 08:18

Пленный Юр: Киев бросил новобранцев ВСУ на штурм, выдав это за тренировку

Фото: iStock/Anna_Anikina

Командиры ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в ДНР, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости пленный Александр Юр.