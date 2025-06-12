ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм в ДНР под видом тренировки

Пленный Юр: Киев бросил новобранцев ВСУ на штурм, выдав это за тренировку
Фото: iStock/Anna_Anikina

Командиры ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в ДНР, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости пленный Александр Юр.



По его словам, командование Вооруженных сил Украины отправило 20 человек под видом учебного слаживания в населенный пункт Отрадное, который был под контролем ВС РФ. Стоит отметить, что мобилизованные об этом не знали.

Уточняется, что группа должна была осмотреть дома и провести зачистку населенного пункта. В процессе выполнения задачи Юр был ранен и взят в плен российскими солдатами. О судьбе сослуживцев он не знает.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0