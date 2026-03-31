Пленный Целуйко: в конфликте и гибели людей виноваты власти Украины
Фото: iStock/Irina Piskova

Украинский военнослужащий Александр Целуйко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки «Центр», обвинил украинские власти в конфликте и гибели людей. Об этом пишет РИА Новости.



Он считает, что высшее руководство страны должно решать вопросы мирным путем, а не через кровопролитие. Целуйко отметил, что люди страдают без причины.

Военнослужащий рассказал о своей мобилизации. Сотрудники украинского военкомата насильно забрали его, когда он шел в магазин. На фронте ему обещали, что стрелять не придется, а его отряд будет заниматься наблюдением. Однако командование призывало их «пробовать» и делать то, что им нравится. В итоге их оставили на позиции без поддержки. Целуйко сдался в плен российским штурмовикам, когда представилась возможность.

Дарья Осипова

