Пленный ВСУ сделал шокирующее заявление
Украинский военнослужащий Александр Целуйко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки «Центр», обвинил украинские власти в конфликте и гибели людей. Об этом пишет РИА Новости.
Он считает, что высшее руководство страны должно решать вопросы мирным путем, а не через кровопролитие. Целуйко отметил, что люди страдают без причины.
Военнослужащий рассказал о своей мобилизации. Сотрудники украинского военкомата насильно забрали его, когда он шел в магазин. На фронте ему обещали, что стрелять не придется, а его отряд будет заниматься наблюдением. Однако командование призывало их «пробовать» и делать то, что им нравится. В итоге их оставили на позиции без поддержки. Целуйко сдался в плен российским штурмовикам, когда представилась возможность.
