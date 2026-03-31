В ДНР уничтожены 12 боевиков ВСУ, один взят в плен
В Донецкой Народной Республике за сутки уничтожили 12 бойцов 152-й егерской бригады украинских вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.
Один из них попал в плен. Информацию предоставили силовые структуры региона. Сражения происходили в районе села Гришино на Добропольском направлении. Операции продолжаются, и ситуация остается напряженной. Власти призывают население соблюдать осторожность.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
