В Белгородской области при атаке БПЛА на автобус пострадали два человека
В Шебекино Белгородской области вражеский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате инцидента пострадали двое людей.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Max, что женщина получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, а мужчина — минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и грудной клетки. Пострадавшие госпитализированы.
Читайте также: