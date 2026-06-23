Пленный ВСУ заявил о нехватке воды у украинских военных в Красном Лимане

23 июня 2026, 09:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Контробай рассказал, что украинским бойцам в западной части Красного Лимана из-за перебоев со снабжением приходилось пить воду из котлована, передает ТАСС.





По словам мужчины, боевикам выдали сухой паек, пару шоколадок и две бутылки. Рядом с позицией находился котлован, куда набралась вода.





«Я очистил ее и набирал, и вот это то, что мы пили», — сказал он.