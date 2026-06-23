Пленный ВСУ заявил о нехватке воды у украинских военных в Красном Лимане
Попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Контробай рассказал, что украинским бойцам в западной части Красного Лимана из-за перебоев со снабжением приходилось пить воду из котлована, передает ТАСС.
По словам мужчины, боевикам выдали сухой паек, пару шоколадок и две бутылки. Рядом с позицией находился котлован, куда набралась вода.
«Я очистил ее и набирал, и вот это то, что мы пили», — сказал он.
Контробай добавил, что командование Вооруженных сил Украины не вывозит погибших и не эвакуирует раненых. По его словам, многие погибают от потери крови и истощения организма.
Лиман — город в Донбассе, с 2020 года он относится к Краматорскому району. Отсюда 44 километра до Краматорска, 20 — до Славянска и 60 — до Донецка. До 2016 года населенный пункт назывался Красный Лиман, а с 2015-го он возглавляет городскую общину из 39 сел и поселков, включая Ямполь, Заречное, Торское, Рубцы, Яровую, Новоселовку и Дробышево.
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