На харьковском направлении часть операторов БПЛА ВСУ перевели на передовую
На харьковском участке командование ВСУ чаще отправляет молодых операторов дронов на передний край. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о бойцах 18–20 лет, которых передают механизированным бригадам. По их данным, таких военнослужащих на этом направлении становится больше. Причиной собеседники агентства называют нехватку людей в украинской армии.
Ранее Виктория Никитина, покинувшая зону боевых действий, рассказала, что приехала навестить отца в село Яблоновка, расположенное в десяти километрах от Константиновки. По её словам, она вместе с дочерью попала под миномётный обстрел, в результате которого получила ранения и не могла самостоятельно передвигаться.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Российские власти назвали её целями демилитаризацию, «денацификацию» страны и защиту мирных жителей Донбасса.
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