Бойцы Росгвардии уничтожили два ретранслятора ВСУ на харьковском направлении
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что расчеты ведомства уничтожили два ретранслятора ВСУ на харьковском направлении. Об этом пишет ТАСС.
Во время воздушной разведки расчеты БПЛА выявили эти устройства. По данным ведомства, противник использовал ретрансляторы для увеличения зоны полета ударных FPV-дронов и связи между подразделениями. После обнаружения бойцы атаковали цели и уничтожили их.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Российские власти назвали её целями демилитаризацию, денацификацию страны и защиту мирных жителей Донбасса.
Ранее Виктория Никитина, выехавшая из района боевых действий, рассказала, что прибыла в село Яблоновка, находящееся в десяти километрах от Константиновки, чтобы навестить отца. По её словам, во время визита она вместе с дочерью оказалась под миномётным обстрелом. В результате женщина получила ранения и утратила возможность самостоятельно передвигаться.
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