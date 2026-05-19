19 мая 2026, 18:38

Депутат Журавлев: ВСУ хотели запугать Россию и весь мир с помощью наемников

Иностранные наемники, которых Киев привлекал для запугивания России и мирового сообщества, показали свою неэффективность. По словам зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, вместо боевых задач эти формирования занялись мародерством.





Как отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru, изначально киевскому режиму требовались «шокирующие» подразделения для устрашения российской армии. Однако со временем, утверждает Журавлев, стало очевидно, что такие отряды превратились в подобие «махновщины».





«Никому толком не подчиняются и заинтересованы только в том, чтобы кого-нибудь по-быстрому ограбить и убить», — добавил спикер.