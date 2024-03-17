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Побывавший в зоне СВО немецкий журналист поражен числом уничтоженной техники

Немецкого репортера Шварцкопфа поразило число уничтоженной западной техники
17 марта 2024, 16:15
Фото: iStock/dr_evil

Фото: iStock/dr_evil

Немецкий журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что его шокировало количество уничтоженной западной техники в зоне проведения СВО, приводит его слова Welt.
Шварцкопф посетил линию фронта и заявил, что его внимание привлекло то, что большинство уничтоженных машин в зоне СВО американского или немецкого производства.

Также журналист отметил, что ВСУ сложно справиться с российскими БПЛА, которые постоянно совершенствуются.


По словам обозревателя, российская сторона задействует в военных действиях меньше техники нежели ВСУ.

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ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ проникнуть в Козинку
МО: удалось пресечь попытки украинских ДРГ проникнуть в Козинку под Белгородом
17 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ пресекли попытку украинских военных прорваться в населенный пункт Козинка под Белгородом, сообщили в Минобороны РФ.
Диверсионная группа была вскрыта и уничтожена.

Также в ведомстве рассказали, что ВС РФ уничтожили до 65 украинских военнослужащих, боевую машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и орудие Д-20.

Украинские ДРГ не оставляют попыток перейти российскую границу в Белгородской области, несмотря на успешное отражение российскими силами. ВС РФ выявляют и уничтожают пехоту ВСУ, не допуская прорыва.

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В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении за сутки
МО: ВСУ за сутки потеряли более более 200 боевиков на авдеевском направлении
17 марта 2024, 14:20

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ уничтожили более 200 солдат ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российские бойцы атаковали места хранения техники и вооружения противника.

В результате атаки ВС РФ, были уничтожены несколько автомобилей ВСУ, гаубица и артиллерийская система западного образца.

Живая сила противника была уничтожена Южной группировкой войск. Потери ВСУ превысили 200 человек.

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ВС РФ освободили село Мирное в Запорожской области
МО: Группировка войск «Восток» освободила Мирное Запорожской области
17 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские бойцы группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Мирное Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ поразили места сборки дронов ВСУ.

Удар также был нанесен по пункту временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО был уничтожен американский вертолет UH-60 Black Hawk. На борту находились украинские военные. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские военные сбили американский вертолет с десантом ВСУ в зоне СВО
Военкор Поддубный: ВС России сбили американский вертолет UH-60 Black Hawk
17 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/camptoloma

Американский вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находились украинские военные, сбит российскими бойцами в районе Лукашовки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
По информации военкора, противник планировал высадку в российских Козинках с целью создания видимости контроля над населенным пунктом.

На борту вертолета находились около 20 солдат ВСУ.

Поддубный также сообщил, что в населенный пункт уже несколько суток пытаются прорваться боевики ГУР МО Украины. Противник несет серьезные потери.

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#оружие
#сво
#всу
#солдат
#вс рф
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Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ
Подполье в Одессе провело диверсию на складе БПЛА ВСУ, уничтожив около 50 дронов
17 марта 2024, 12:37

Фото: iStock/rancho_runner

Подполье в Одессе провело диверсию на складе ВСУ, на котором хранились БПЛА, сообщает ТАСС.
В результате операции более 50 дронов противника были уничтожены.

Кроме того, собеседник информационного агентства рассказал, что подпольщики ликвидировали несколько систем РЭБ ВСУ и военную амуницию противника.

Прежде в Минобороны сообщили, что ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#пво
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Появились кадры уничтожения амриканского танка M1 Abrams в зоне СВО
Опубликованы кадры уничтожения дроном первого танка M1 Abrams ВСУ в феврале
17 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/dr_evil

Телеграм-канал Mash опубликовал кадры уничтожения в зоне СВО первого танка Abrams американского производства.
На кадрах видно, как дрон ВС РФ попадает в корму башни. По информации портала, командир танка получил смертельные ранения, остальные члены экипажа выжили.



Первый американский танк Abrams был уничтожен российскими силами в зоне проведения СВО 26 февраля. Атаку произвели ВС РФ в районе Авдеевки.

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На Украине назвали российское оружие, способное уничтожить каждого бойца ВСУ
Солдат ВСУ: российские БПЛА скоро смогут поразить каждого украинца на поле боя
17 марта 2024, 11:27

Фото: iStock/NatureNow

Украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов, известный как Флеш, в интервью телеканалу «Ми — Україна», выразил обеспокоенность тем, что российские военные скоро будут иметь достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого солдата украинской армии на фронте.
Он отметил, что у россиян уже есть достаточное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных поражать как технику, так и объекты, такие как окопы и блиндажи.

Бескрестнов подчеркнул, что в течение нескольких месяцев у российских военных будет достаточно FPV-дронов для нападения на каждого украинского солдата на передовой.

Он выразил опасения, что Вооруженные силы Украины не смогут ничего сделать против этого типа российского вооружения, поскольку в чистом поле против FPV-дронов выжить невозможно, и стрелковое оружие здесь бесполезно.

FPV-дрон — это разновидность беспилотных летательных аппаратов, которые управляются оператором издалека с помощью пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, позволяя оператору видеть изображение перед собой, как будто он находится внутри самого дрона.

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Штурмы в Богдановке и наступление ВСУ в Козинках: последние новости СВО
17 марта 2024, 11:16

Фото:iStock/IherPhoto

Сразу несколько атак российские бойцы провели на Бахмутском направлении. ВСУ сдерживают позиции, однако несут существенные потери. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где попытались перейти в наступление ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Активные боевые действия продолжаются в районе Работино. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».Стороны используют для нанесения ударов средства дальнего поражения.

ВС РФ провели серию успешных атак севернее Вербового. По информации портала «Рыбарь», российские войска наступают сразу в трех направлениях от Марьинки. ВСУ несут существенные потери западнее Кременной.

Донецкое направление


ВС РФ штурмуют позиции противника на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, тесня ВСУ к Семёновке. Зафиксировано продвижение российских войск.

Бахмутское направление


В районе Богдановки ВС РФ перешли в наступление и произвели несколько атак. В Ивановском (Красном) по западным окраинам, на которых расположились ВСУ, работает артиллерия и авиация ВС РФ. Аналогичная ситуация в Часов Яре, откуда ВСУ получают резервы.

Харьковское и Сумское направления


На Харьковском и Сумском основные боевые действия развивались в районе н.п. Козинки. Там ВСУ не оставляют попыток прорваться через российскую линию обороны, используя бронетехнику и артиллерию. Российские бойцы сдерживают атаки и не допускают прорыва.


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В США заявили о нехватке людей в рядах ВСУ в зоне СВО
Экс-глава ЦРУ: помимо оружия и боеприпасов Украине не хватает людей на фронте
17 марта 2024, 11:07

Фото: istock / Prostock-Studio

Помимо боеприпасов и оружия Украине не хватает людей. Об этом сообщил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью газете la Stampa.
Он призвал Киев пересмотреть подходы к призыву в армию и мобилизовать еще больше украинцев.

По словам Петреуса, на переднем крае обороны ВСУ стоят мужчины, возраст которых превышает 40 лет. Бывший сотрудник американской разведки уверен, что успеха на фронте ВСУ смогут достичь только после ротации войск и дополнительного призыва.

Прежде сообщалось, что на Украине планируется новый призыв в рамках мобилизации, в ходе которого необходимо набрать на службу не менее 500 тысяч человек.

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