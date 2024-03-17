Побывавший в зоне СВО немецкий журналист поражен числом уничтоженной техники

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Немецкий журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что его шокировало количество уничтоженной западной техники в зоне проведения СВО, приводит его слова Welt.
Шварцкопф посетил линию фронта и заявил, что его внимание привлекло то, что большинство уничтоженных машин в зоне СВО американского или немецкого производства.
Также журналист отметил, что ВСУ сложно справиться с российскими БПЛА, которые постоянно совершенствуются.
По словам обозревателя, российская сторона задействует в военных действиях меньше техники нежели ВСУ.
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Также журналист отметил, что ВСУ сложно справиться с российскими БПЛА, которые постоянно совершенствуются.
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Анастасия Хохлова