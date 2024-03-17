Российские военные сбили американский вертолет с десантом ВСУ в зоне СВО

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Американский вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находились украинские военные, сбит российскими бойцами в районе Лукашовки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
По информации военкора, противник планировал высадку в российских Козинках с целью создания видимости контроля над населенным пунктом.
На борту вертолета находились около 20 солдат ВСУ.
Поддубный также сообщил, что в населенный пункт уже несколько суток пытаются прорваться боевики ГУР МО Украины. Противник несет серьезные потери.
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Анастасия Хохлова