Штурмы в Богдановке и наступление ВСУ в Козинках: последние новости СВО

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Сразу несколько атак российские бойцы провели на Бахмутском направлении. ВСУ сдерживают позиции, однако несут существенные потери. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где попытались перейти в наступление ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
Активные боевые действия продолжаются в районе Работино. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».Стороны используют для нанесения ударов средства дальнего поражения.
Донецкое направление
ВС РФ штурмуют позиции противника на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, тесня ВСУ к Семёновке. Зафиксировано продвижение российских войск.
Бахмутское направление
В районе Богдановки ВС РФ перешли в наступление и произвели несколько атак. В Ивановском (Красном) по западным окраинам, на которых расположились ВСУ, работает артиллерия и авиация ВС РФ. Аналогичная ситуация в Часов Яре, откуда ВСУ получают резервы.
Харьковское и Сумское направления
На Харьковском и Сумском основные боевые действия развивались в районе н.п. Козинки. Там ВСУ не оставляют попыток прорваться через российскую линию обороны, используя бронетехнику и артиллерию. Российские бойцы сдерживают атаки и не допускают прорыва.
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Анастасия Хохлова