Губернатор Гусев сообщил об отражении атаки дронов в Воронежской области
В Воронежской области минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
Он отметил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили, уничтожили и подавили десять дронов ВСУ над девятью районами региона. По предварительным данным, пострадавших нет. Разрушений на земле также не зафиксировали.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 29 апреля Ростовская область тоже попала под атаку — беспилотники сбили в четырех районах. К счастью, информации о жертвах или раненых не поступало. Еще одним местом, где отражали налет дронов, стал Севастополь.
Вчера депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ сталкиваются с нехваткой питания на передовой не в единичных эпизодах.
