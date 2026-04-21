Российская ПВО сбила 97 украинских БПЛА в ночь на 21 апреля
Силы ПВО сбили 97 украинских беспилотников над регионами России в ночь с 20 на 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.



По данным ведомства, массированная атака велась в период с 20:00 понедельника до 07:00 вторника. Целями противника стали Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ростовская, Самарская и Саратовская области. Также дроны подавили над акваторией Черного моря.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Лидия Пономарева

