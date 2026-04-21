Силы ПВО и средства РЭБ сбили три беспилотника ВСУ в Воронежской области
Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотника в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в личном Telegram-канале.
Он подтвердил, что минувшей ночью дежурные подразделения обнаружили три БПЛА в небе над одним из районов области и подавили их. По предварительным сведениям, пострадавших людей нет. Разрушений на земле также не зафиксировали.
Ранее беженцы рассказали о том, как украинские боевики взорвали многоквартирный дом в населённом пункте Родинское на Красноармейском направлении в ДНР. Пережившие трагедию местные жители объяснили, что в результате подрыва погибли 11 человек.
Утром 21 апреля стало известно, что три человека погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии.
