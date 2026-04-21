Беженцы рассказали о том, как ВСУ подорвали многоквартирный дом в Родинском
Украинские боевики взорвали многоквартирный дом в населённом пункте Родинское на Красноармейском направлении в ДНР. В результате погибли 11 человек, передает РИА Новости со ссылкой на беженцев Светлану и Александра Трасиух.
Вспоминая инцидент, очевидцы рассказали, что возле магазина в Родинском стояла противотанковая мина. Подрыв организовали украинские силы. После взрыва обрушились два этажа здания, и плитами накрыло 11 человек. Александру Трасиуху удалось спасти из-под завалов двоих пострадавших.
Зимой прошлого года командующий группировкой войск «Центр» Минобороны России Валерий Солодчук сообщил об освобождении города Родинское силами 9-й мотострелковой бригады.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
