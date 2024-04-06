Под Белгородом гумпомощь для военных нашли на свалке

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На мусорной площадке в Шебекинском городском округе Белгородской области обнаружили гуманитарный груз, который предназначался для передачи военным.
Как сообщили белгородские «Вести», гумпомощь была обнаружена в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань, который находится по пути из Белгорода в Шебекино. В коробках были обнаружены продукты питания, медикаменты, одежда, включая вязаные носки и варежки, а также письма для солдат.
Местный дворник обнаружил коробки и дал сообщение об этом волонтерам, которые смогли спасти 80% выброшенного груза. Кроме того, волонтеры обратились в полицию.
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