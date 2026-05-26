Радиоперехват раскрыл критическую ситуацию с водой у ВСУ на передовой

26 мая 2026, 04:38

РИА Новости: Военные ВСУ гибнут от жажды на передовой из-за отсутствия воды

Украинские солдаты на передовой умирают от жажды из-за отсутствия воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подтверждающий эту информацию радиоперехват ВСУ.





Согласно материалу, когда украинский боец с позывным «Внучек» разговаривал со своим командиром, у него было множество жалоб. Солдат признался, что не может ни есть, ни глотать из-за сильной сухости во рту.





«Ты должен что-то придумать, куда мне сбегать набрать воды, потому что я скоро сдохну. У меня одни кости, я хавать не могу ничего», — добавил он.