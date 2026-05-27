В Таганроге из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили
В Таганроге из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он пояснил, что сегодня утром силы ПВО уничтожили ракету над городом в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область. Обломки упали на улице Циолковского и вызвали возгорание нескольких машин. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: