При обстреле Донецка скончалась женщина, еще три человека пострадали

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При обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины скончалась женщина, еще трое пострадали. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
«По состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Умова 38: погибла женщина 1950 года рождения», — сообщается в публикации.Также среди пострадавших оказались 3 местные жительницы 1951, 1953 и 1960 годов рождения. Их ранения оценивается разной степенью тяжести.
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Алина Юрчак