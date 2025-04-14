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Поддержка военнослужащих и их семей в условиях специальной военной операции в 2025 году

Видео: Минобороны РФ

Государство проявляет активное внимание к военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО).
В этот непростой период бойцы и их семьи получают разнообразные государственные выплаты, социальные гарантии и льготы, которые зависят от таких факторов, как звание, должность и выслуга лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей участников СВО

Семьи военнослужащих могут рассчитывать на значительные льготы и поддержку. Близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а жены участников СВО защищены от увольнения или сокращения, если у них есть несовершеннолетние дети.

Дети военнослужащих имеют право на места в детских садах, бесплатное горячее питание и возможность посещения продлённых групп в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.

В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, помощь оказывается и пожилым родителям военнослужащих — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО

Для военнослужащих, получивших ранения во время выполнения служебных обязанностей в зоне специальной военной операции, предусмотрены значительные выплаты.

В случае установления инвалидности они могут рассчитывать на следующие суммы:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Поддержка семей погибших военнослужащих

В случае гибели военнослужащего его семья получает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты: 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего, три миллиона рублей как региональная выплата и еще три миллиона — страховая выплата.

Таким образом, государственная поддержка военнослужащих и их семей в условиях специальной военной операции направлена на обеспечение социальной защиты и финансовой стабильности, подчеркивая важность их службы для страны.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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Удар по ВСУ в Сумах: появились первые подробности
При ударе ВС РФ по Сумам ликвидирован полковник ВСУ Юрий Юла
14 апреля 2025, 12:09

Фото: iStock/Leonid Ikan

При ракетном ударе ВС РФ по Сумам 13 апреля был ликвидирован командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла. Об этом пишут украинские СМИ.
«В Сумах в результате вчерашнего ракетного удара РФ погиб бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады и командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Юла получил ранения, несовместимые с жизнью.

По словам военкора Александра Коца, часть А 1476 - это 27-я реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского. У нее на вооружении стоят в том числе и Himars, которые били по Белгородской и Курской областям.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук заявляли, что удар был нанесен по месту, где проходила церемония награждения украинских военных 117-й бригады теробороны, которая принимает участие в боевых действиях в Сумской области. Депутаты предположили, что могла произойти утечка информации при рассылке приглашений на мероприятие.

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Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» после интервью с Зеленским
14 апреля 2025, 11:39

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости лишения лицензии американской программы «60 минут».
«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее телеканал CBS в рамках программы «60 минут» опубликовал интервью Зеленского, в котором он заявил, что выступает против переговоров с Россией, и также обвинил Вашингтон в схожих с Москвой взглядах.

Ранее Зеленский признал, что конфликт закончится прямыми двухсторонними переговорами между Москвой и Киевом. При этом он подчеркнул, что Киев никогда не признает утерянные территории российскими.

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ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому монастырю под Курском
ВС РФ контролируют все дороги, ведущие к захваченному ВСУ Горнальскому монастырю
14 апреля 2025, 11:29

Фото: iStock/Popescu Marius

ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области. Об этом сообщил начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка с позывным Мажор, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что артиллерия вместе с беспилотной летательной авиацией взяла под полный контроль все дороги, которые ведут к монастырю. В данный момент штурмовые группы полка занимаются освобождением святого места.

В настоящее время Горналь и Олешня остаются последними населёнными пунктами в Курской области, где находятся украинские военные. Они испытывают серьёзные проблемы со снабжением, поскольку ВС РФ установили огневой контроль над всеми переправами через реку Псел.

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Зеленский наконец признал, что Украина не может вернуть потерянные земли
Зеленский: конфликт закончится переговорами с Москвой
14 апреля 2025, 10:32

Владимир Зеленский

Украинский конфликт закончится прямыми двухсторонними переговорами между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью NBC News.
«Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными — и трёхсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придём к дипломатическому решению этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А нам не хватает сил, чтобы деоккупировать всё. И это на сегодня понятная ситуация», — заявил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что Россия через США и некоторые другие страны будет давить на Украину для признания утерянных в ходе конфликта территорий российскими. Однако Киев, по словам главы киевского режима, никогда не согласится на это и в будущем все равно вернет свои земли.

«Мы вернём. Когда и как — я сегодня сказать не могу», — подчеркнул Зеленский.

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Сопротивление ВСУ под Суджей, бои в Херсоне, продвижение ВС РФ в Донецке: последние новости СВО
14 апреля 2025, 10:30

Фото: iStock/Aterrassi

Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких ключевых направлениях в рамках специальной военной операции. О ситуации на Запорожском, Донецком, Херсонском и других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области боевые действия сосредоточены в районе сёл Олешня и Горналь Суджанского района. Вооружённые силы Российской Федерации ведут ожесточённые бои за контроль над этими населёнными пунктами, сталкиваясь с сильным сопротивлением со стороны ВСУ. Противник перебрасывает подкрепления к Олешне, включая элитные подразделения спецназа. По имеющимся данным, российские войска уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ.

В окрестностях Горнали и Свято-Николаевского Белогорского монастыря продолжаются встречные бои. Вооружённые силы Украины активно используют миномёты и артиллерию, однако изменений в позициях сторон пока не наблюдается.

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Донецкое направление

На Донецком направлении продолжаются интенсивные бои на нескольких фронтах. Российские войска упорно наступают на Богатырском направлении, сталкиваясь с серьёзным сопротивлением со стороны ВСУ. В районе Покровска (Красноармейска) освобождён населённый пункт Елизаветовка, где также идут активные бои по очистке территории.

В Краснолиманском районе российские войска ведут штурмовые действия вблизи яра «Дальний», продвигаясь к населенным пунктам Новый, Редкодуб и Новомихайловка. Также поступают сообщения о продвижении российских бойцов в направлении Ступочек из Часова Яра.

Фото: iStock/NiseriN

Запорожское направление

На Запорожском направлении, в зоне ответственности группировки «Днепр», продолжаются столкновения в районе Каменки и к северу от Малых Щербаков. Хотя это направление не является приоритетным, оно играет важную роль в стратегии российских сил. Основная цель — сковать резервы противника и не позволить ВСУ перебрасывать силы на более активные участки фронта. Группировка «Днепр» успешно выполняет эту задачу, в том числе за счет увеличения ударов через реку Днепр по выявленным позициям противника. В последние дни наблюдается значительный рост интенсивности использования российских беспилотных летательных аппаратов.

Херсонское направление

На Херсонском направлении бойцы группировки войск «Днепр» ликвидировали технику ВСУ, скрытую в лесополосе. Подразделение воздушной разведки оперативно передало координаты артиллерийского орудия в командный пункт. В результате российские военные нанесли точный удар, что привело к его уничтожению с детонацией боеприпасов.

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