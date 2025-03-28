Военный прокурор Солнечногорска провел прием семей-членов участников СВО

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Военный прокурор подмосковного Солнечногорска провел прием семей-членов участников спецоперации. Об этом сказано на сайте Ракетных войск стратегического назначения. Прием осуществляли подполковник юстиции Константин Кольцов, старший советник юстиции городской прокурор Солнечногорска Артем Шишов и глава городского округа Константин Михальков.
«Поступившие обращения касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат», — сказано на сайте.
Отмечается, что граждане получили необходимые разъяснения. Сообщения, требующие вмешательства прокуратуры, будут проверены. Проверочные мероприятия уже организованы. Прием граждан проходил накануне в четверг, 27 марта.
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