Поддержка военнослужащих и их семей в условиях специальной военной операции в 2025 году

Видео: Минобороны РФ
Государство активно поддерживает военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО).
Бойцы и их семьи имеют доступ к различным государственным выплатам, социальным гарантиям и льготам, которые зависят от звания, воинской должности и выслуги лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старшеклассников предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.
В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная помощь, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, пожилые родители военнослужащих получают необходимую поддержку — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить защиту и заботу о семьях, столкнувшихся с трудными обстоятельствами.
Таким образом, военнослужащий может претендовать на сумму до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем итоговая выплата зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.
Не забыты и региональные меры поддержки — три миллиона рублей, а также страховая выплата, составляющая еще три миллиона рублей. Эти средства направлены на то, чтобы помочь близким пережить тяжелые времена.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Социальные гарантии для семей военнослужащихСемьи участников СВО получают широкие льготы и всестороннюю поддержку. Близкие родственники бойцов могут воспользоваться кредитными каникулами, а жены военнослужащих защищены от увольнения и сокращения, если у них есть дети до 18 лет.
Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старшеклассников предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.
В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная помощь, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, пожилые родители военнослужащих получают необходимую поддержку — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить защиту и заботу о семьях, столкнувшихся с трудными обстоятельствами.
Выплаты для раненых военнослужащихВоеннослужащие, получившие ранения в зоне СВО, могут рассчитывать на значительные выплаты. В случае установления инвалидности им положены:
- 3 миллиона рублей — разовая выплата;
- 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
- 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
- 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
- 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
- 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
- 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.
Таким образом, военнослужащий может претендовать на сумму до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем итоговая выплата зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.
Поддержка семей погибших военнослужащихПри трагической гибели военнослужащего его семья обеспечивается значительной финансовой поддержкой. В первую очередь, им полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей. Кроме этого, предусмотрена дополнительная выплата в размере 4,4 миллиона рублей в зависимости от места службы погибшего.
Не забыты и региональные меры поддержки — три миллиона рублей, а также страховая выплата, составляющая еще три миллиона рублей. Эти средства направлены на то, чтобы помочь близким пережить тяжелые времена.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Дарья Осипова