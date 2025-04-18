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Поддержка военнослужащих и их семей в условиях специальной военной операции в 2025 году

Видео: Минобороны РФ

Государство активно поддерживает военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО).
Бойцы и их семьи имеют доступ к различным государственным выплатам, социальным гарантиям и льготам, которые зависят от звания, воинской должности и выслуги лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей военнослужащих

Семьи участников СВО получают широкие льготы и всестороннюю поддержку. Близкие родственники бойцов могут воспользоваться кредитными каникулами, а жены военнослужащих защищены от увольнения и сокращения, если у них есть дети до 18 лет.

Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старшеклассников предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.

В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная помощь, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, пожилые родители военнослужащих получают необходимую поддержку — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить защиту и заботу о семьях, столкнувшихся с трудными обстоятельствами.

Выплаты для раненых военнослужащих

Военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО, могут рассчитывать на значительные выплаты. В случае установления инвалидности им положены:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, военнослужащий может претендовать на сумму до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем итоговая выплата зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Поддержка семей погибших военнослужащих

При трагической гибели военнослужащего его семья обеспечивается значительной финансовой поддержкой. В первую очередь, им полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей. Кроме этого, предусмотрена дополнительная выплата в размере 4,4 миллиона рублей в зависимости от места службы погибшего.

Не забыты и региональные меры поддержки — три миллиона рублей, а также страховая выплата, составляющая еще три миллиона рублей. Эти средства направлены на то, чтобы помочь близким пережить тяжелые времена.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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Заявление губернатора Ленобласти о переносе систем РЭБ оказалось фейком
18 апреля 2025, 12:34

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в регионе оказалась фейком. Об этом пишет Лента.ру.
В минувшую среду в Сети начало распространяться заявление чиновника на тему переноса техники РЭБ из Калининграда в Ленобласть. В постах утверждалось, что Дрозденко якобы опроверг заявление калининградских депутатов о перемещении средств РЭБ в связи с их высокой радиоактивностью и опасностью для здоровья граждан.

В качестве подтверждения этих сведений была приведена восьмисекундная видеозапись, на которой запечатлён фрагмент обращения Дрозденко из рабочего кабинета на фоне официальной символики Ленобласти. Руководитель говорит, что в случае возникновения конфликта с Евросоюзом, Калининград первым примет удар, поэтому местные военные должны быть обеспечены всеми средствами РЭБ.

На самом деле распространившаяся видеозапись является дипфейком. На кадрах заметно неестественное движение губ и бровей вместе с несоответствием темпу речи, а также слабая мимика и интонация.

В качестве основы для создания дипфейка было использовано видеообращение Дрозденко, 11 марта опубликованное на его официальной странице во ВКонтакте. В этом ролике он благодарит президента России Владимира Путина за решение об утверждении дня завершения Ленинградской битвы 9 августа Днём воинской славы.

К слову, никаких заявлений о переносе систем РЭБ не было представлено ни в официальном Telegram-канале губернатора Ленинградской области, ни в канале администрации региона, ни на её странице во Вконтакте и ни на официальном сайте.

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Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель
Bloomberg: США хотят добиться перемирия на Украине за несколько недель
18 апреля 2025, 12:23

Фото: istockphoto/sb2010

Соединённые Штаты хотят добиться полного прекращения огня в зоне украинского конфликта в самое ближайшее время. Речь идёт о нескольких неделях.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что на встрече с европейскими представителями в Париже члены американской делегации заявили, что собираются заключить перемирие на Украине в течение ближайших нескольких недель.

По словам собеседников издания, участники встречи во французской столице заявили о полной поддержке намерений президента США Дональда Трампа относительно скорейшего прекращения вооружённого противостояния. Затем стороны перешли к обсуждению конкретных мер и способов, как именно этого можно достичь.

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Расчёты FPV-дронов ВС РФ выбивают украинских военных с позиций в Волчанске
18 апреля 2025, 12:09

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников

Расчёты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выбивают украинских военных с позиций в Волчанске Харьковской области. Выполнение данной задачи позволяет продвигаться штурмовым группам.
Как рассказали в группировке «Север» РИА Новости, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в городе постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать.

Как ранее сообщило Минобороны, минувшей ночью над регионами РФ системы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников.

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#новости
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ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области
С начала СВО Украина впервые попыталась атаковать порт в Астраханской области
18 апреля 2025, 11:33

Фото: iStock/IUshakovsky

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать морской порт Оля в Астраханской области, чтобы нарушить экспорт зерна и грузов в Иран и другие страны. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что это была первая попытка Киева с начала специальной военной операции (СВО).
По информации SHOT, накануне украинские военные запустили беспилотник PD-2 в направлении порта. Дрон был сбит у его правого берега. Разрушений и пострадавших нет. Обломки БПЛА упали в реку Бахтемир.

Напомним, что порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования и других целей. Он расположен в дельте реки Волга в Лиманском районе Астраханской области. В 2025 году в порту открыли таможенное окно пропуска через госграницу для приёма контейнерных генеральных грузов, масла и зерна.

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Удары по ВСУ под Харьковом, наступление на Запорожском направлении, бои в Херсоне: последние новости СВО
18 апреля 2025, 11:12

Фото: istockphoto / Evgeny555

Российские войска продолжают активные боевые действия на нескольких стратегических направлениях, демонстрируя продвижение и усиление контроля. В ответ украинская армия оказывает серьёзное сопротивление, активно используя артиллерию и дроны. Обстановка в прифронтовых районах остаётся крайне сложной: не прекращаются удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Подробнее об обстановке в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».

Херсонское направление: контроль за дельтой Днепра и напряжённая оборона


Обстановка в районе Херсона остаётся напряжённой, несмотря на относительную стабильность. Российские силы укрепили группировку и продолжают удерживать острова в дельте Днепра, используя авиацию и артиллерию. По сообщениям с мест, удержание позиций сопряжено с трудностями: ВСУ активно обороняются по всей линии побережья, применяя большое количество беспилотников.

Местные жители прифронтовых сёл остро нуждаются в питьевой воде и гуманитарной помощи. Въезд и выезд из населённых пунктов Каховка, Алешки и Голая Пристань практически невозможен. За последние сутки в Алешках один человек погиб в результате обстрела, ещё один получил ранения.

Запорожское направление: прорыв к Малой Токмачке


Российские войска совершили стремительное продвижение к востоку от Орехова, используя крупные силы бронетехники. ВС РФ продвинулись на 3 километра и вошли на восточную окраину населённого пункта Малая Токмачка.

Успех стал возможен благодаря контролю над высотами на западном фланге, что открывает возможности для дальнейшего наступления на Орехов. Несмотря на заявления украинской стороны о потерях и невозможности закрепиться, данные с мест подтверждают факт продвижения российских войск и важность занятых позиций.

Угледарское направление: закрепление у Шевченко


На восточной окраине села Шевченко российские войска закрепились, продвинувшись также в районе Отрадного. Здесь удалось занять три опорных пункта и две стратегические высоты вдоль дороги от Константинополя к Богатырю. Эти успехи усиливают давление на оборону ВСУ в секторе.

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Часов Яр: высокая интенсивность боёв


На подступах к Часов Яру продолжаются позиционные бои. Российские силы сохраняют инициативу, нанося удары по технике и живой силе противника.

За сутки уничтожены танк, три бронемашины и пехотные подразделения ВСУ. Несмотря на это, линия фронта остаётся без значительных изменений, хотя интенсивность боёв остаётся высокой.

Северское и Краснолиманское направления: атаки на укреплённые позиции


На Северском направлении российские силы ведут наступление в сторону Григоровки, атакуя к западу от Белогоровки. В южной части посёлка продолжается зачистка для укрепления позиций.

На Краснолиманском направлении идут тяжёлые бои за выход к Красному Лиману — важному узлу для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Российские войска охватывают село Новое с юга, выравнивая фронт между Катериновкой и Макеевкой, и продвигаются к Петровскому.

Купянское направление: смещение фронта и расширение контроля


На Купянском направлении фронт постепенно отодвигается к западу, за реку Оскол. В районе Каменки российские силы расширили контроль над территорией на 350 метров по линии фронта.

Взятие Каменки открывает возможность соединить подразделения ВС РФ, действующие в районах Тополей и Двуречной, что формирует цельный плацдарм на западной стороне Оскола — важный шаг для дальнейших наступательных операций.

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Харьковское направление: удары по логистике


В районе Волчанска на Харьковском направлении продолжаются ожесточённые городские бои. Несмотря на сопротивление ВСУ, российские подразделения продвинулись в городской черте на 200 метров.

Кроме того, в ночь на 18 апреля ВС РФ нанесли удары по ключевым военным объектам в Изюме — важном логистическом центре украинской армии. Там размещены склады с боеприпасами, топливом и временные пункты дислокации. Удары затрудняют переброску резервов ВСУ на Купянское направление и в район Часов Яра.

Удары ВСУ по российской территории


Украинская сторона продолжает атаки по российской территории и объектам инфраструктуры. В районе Запорожской АЭС был сбит украинский дрон, рухнувший всего в 300 метрах от тренажерного зала реакторного блока.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки было зафиксировано десять атак на объекты энергетики в шести российских регионах. ВСУ применили 204 беспилотника, все из которых были уничтожены средствами ПВО.

Торецкое направление: продвижение и взятие ключевых населённых пунктов


На западном участке фронта в районе Торецка российские силы продолжают наступательные действия с целью выпрямления линии фронта. В результате боёв под контроль ВС РФ перешли Валентиновка и часть Сухой Балки. В центре последнего населённого пункта были подняты российский флаг и Знамя Победы.

За последние дни продвижение в сторону Константиновки составило около 4 км. Также подтверждено присутствие российских подразделений на территории шахты Матроны Московской (бывшая шахта «Новодзержинская»), к северо-западу от Торецка.

Данные о наступлении в сторону Нелеповки пока не подтверждены. На восточном фланге Торецка продолжаются бои в районе Дружбы и возле канала Северский Донец — Донбасс.

Покровское направление: бои за серую зону и продвижение к границе


Согласно данным Минобороны, российские войска освободили село Преображение, находящееся в 6 км от границы с Днепропетровской областью. Наступление к межобластной границе продолжается с двух направлений: на севере силы ВС РФ движутся от Надеждинки в сторону Котляровки, на юге — от Срибного к Богдановке, Троицкому и Орехову.

Вблизи Покровска идут интенсивные бои за контроль над широкой «серой зоной» между Песчаным, Шевченко, Зелёным и Лысовкой. На восточном участке российская авиация наносит удары ФАБами по Малиновке. На земле войска РФ расширили своё присутствие в районе Зелёного Поля и ведут наступление на Тарасовку. Продвигаясь на 2 км вперёд, они вышли к Миролюбовке.

Этот участок фронта становится всё более значимым: из района Миролюбовки ВС РФ могут начать давление на Новоэкономическое и продвигаться в сторону Константиновки, усиливая угрозу для украинской обороны.

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